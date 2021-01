Cibulková stále dojčí synčeka Jakubka, napriek tomu sa dala zaočkovať: Slová odborníka ju nepotešia

Uplynulé týždne sa meno bývalej tenistky Dominiky Cibulkovej skloňovalo mimoriadne často. Dôvodom bolo prednostné očkovanie proti koronavírusu, ktoré okrem nej absolvoval aj jej manžel. Športovkyňa sa po prevalení tejto informácie kajala. Ospravedlnila sa dokonca viackrát. No mnohí ľudia aj tak od kritiky neupustili.

Napokon sa známa blondínka rozhodla svoj očkovací "omyl" odčiniť priamo v teréne. Prijala ponuku od rezortu zdravotníctva, aby sa zapojila do dobrovoľníckej práce. Obliekla sa do zdravotníckeho "mundúru" a v utorok ráno pomáhala počas testovania v Národnom ústave detských chorôb v Bratislave, kde sa nachádza mobilné odberové miesto.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Mamička sedemmesačného Jakubka na otázky novinárov, či pomocnú ruku podá aj v iné dni, reagovala slovami, že by tak urobila rada, no prioritou je pre ňu predovšetkým jej dieťa. "Určite by som veľmi rada pomáhala aj v iné dni, ale ako som presne povedala, moja priorita je môj syn, ktorého stále kojím. Určite ale veľmi rada ponúknem svoje služby ministerstvu a som tu," vysvetlila.

Mnohí si však práve v súvislosti s prípadom Cibulkovej položili otázku, či ako dojčiaca žena nemala s očkovaním radšej počkať. Ako túto tému vnímajú odborníci?

Slová odborníka Cibulkovú pravdepodobne nepotešia

Prednosta Kliniky infektológie a cestovnej medicíny Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura Pavol Jarčuška sa pre Topky vyjadril, že podľa jeho názoru v súčasnosti nie sú dostupné dostatočné údaje o prieniku vakcíny proti Covid-19 do materského mlieka a jej vplyve na dojčené dieťa.

"Dojčiaca žena by mala byť očkovaná proti Covid-19, len ak prínosy vakcinácie prevýšia možné riziko. Britské odporučenie, podobne ako iné odporučenia, pripúšťajú podanie vakcíny počas dojčenia, za vhodnejší variant však pokladajú vakcináciu po ukončení dojčenia," objasnil.

Pavol Jarčuška Zdroj: Topky - Vlado Anjel

Ak už bola dojčiacej žene podaná vakcína, podľa Jarčušku by to nemal byť dôvod na ukončenie dojčenia, "ktorého prínosy sú vyššie ako predčasné ukončenie dojčenia."

Nemalo by ísť o riziko, rozsiahlejšie štúdie však chýbajú

"Britské odporučenie", ktoré spomínal Jarčuška, hovorí v otázke kojenia o tom, že aj napriek chýbajúcim dátam nie sú vakcíny Covid-19 považované za riziko pre dojčené dieťa. Briti sa pri tom odvolávajú aj na dáta z USA a Svetovú zdravotnícku organizáciu. "Ak dojčíte, môžete sa rozhodnúť počkať, kým s tým neskončíte, a až potom podstúpiť očkovanie," usmerňujú Briti.

V príbalovom letáku k jednej z očkovacích látok, ktorú už aplikovali aj u nás, sa dočítate, že "nie je známe, či sa Comirnaty vylučuje do ľudského mlieka."

Téme tehotných a dojčiacich žien a očkovania sa venoval aj Štátny ústav na kontrolu liečiv. Ten na sociálnej sieti taktiež predostrel, že pri použití vakcíny u dojčiacich žien sa nepredpokladá zdravotné riziko, dojčiace ženy však zatiaľ neboli zaradené do klinických skúšaní.

"S časom sa plánuje zaradenie tehotných či dojčiacich žien do klinických skúšaní. Použitie vakcíny u tehotnej alebo dojčiacej ženy je potrebné skonzultovať s ošetrujúcim lekárom. Lekár môže napríklad odporučiť očkovanie tehotnej ženy, ak je v rizikovej skupine, napríklad ak ide o tehotnú pacientku s chronickým ochorením, ktorá má rizikové povolanie kde prichádza do styku s ľuďmi," doplnil ŠÚKL.

Prvá vakcína na prevenciu ochorenia COVID-19 (Comirnaty) je určená pre dospelých a dospievajúcich od 16 rokov. Vakcína... Uverejnil používateľ Štátny ústav pre kontrolu liečiv Streda 23. decembra 2020

Vzhľadom na vyjadrenia odborníkov by sa dalo povedať, že je na zvážení samotných žien, či očkovanie podstúpia aj napriek tomu, že svoje dieťa stále dojčia. Alebo jednoducho počkajú. Pri rozhodovaní vám môže pomôcť predovšetkým usmernenie od vášho lekára, ktorý pozná váš zdravotný stav. Isté však je, že rozsiahlejšie klinické skúšky sú ešte len na pláne.