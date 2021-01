Zaočkovaná Cibulková mala pomáhať v prvej línii: Všetko je inak! Pomoc pri testovaní bola jednorázovka

BRATISLAVA - Dominika Navara Cibulková vyvolala veľký rozruch, keď sa prevalilo, že bola prednostne zaočkovaná voči ochoreniu Covid-19. Vakcínu mali najskôr dostať zdravotníci a pracovníci v prvej línii, no známa tenistka ich prebehla aj so svojím manželom. Vo vyjadrení povedala, že sa nechala "voviesť do omylu".

Slovenská tenistka Dominika Cibulková sa počas minulých týždňov nechceme zviditeľnila po tom, ako ju a jej manžela prednostne zaočkovali proti ochoreniu Covid-19, hoci v prvej fáze očkovacej stratégie boli výhradne ľudia z prvej línie ako napríklad zdravotníci. Z ministerstva zdravotníctva jej odkázali, že by jej pomoc uvítali v prvej línii. Cibulková si zrejme nechcela pokaziť mienku o sebe, tak sa rozhodla vypomôcť počas týždňa, v ktorom prebiehalo celoplošné testovanie.

Mamička sedemmesačného Jakuba na otázky novinárov, či pomocnú ruku podá aj v iné dni, reagovala slovami, že by tak urobila rada, no prioritou je pre ňu predovšetkým jej dieťa. "Určite by som veľmi rada pomáhala aj v iné dni, ale ako som presne povedala, moja priorita je môj syn, ktorého stále kojím. Určite ale veľmi rada ponúknem svoje služby ministerstvu a som tu," vysvetlila. Zisťovali sme preto, či Cibulková bude pomáhať aj v iné dni.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Z ministerstva zdravotníctva sme najskôr odpoveď nedostali, prišla až po druhej urgencii. "Privítali sme, že Dominika Navara Cibulková prijala výzvu ministerstva zdravotníctva a poskytla pomoc zdravotníkom prvej línie. Zapojí sa aj do informačnej komunikačnej kampane, aby podporila dôležitosť a význam očkovania v širšej verejnosti ako motiváciu pre účasť čo najväčšieho počtu ľudí v boji s nebezpečným ochorením," povedala hovorkyňa Zuzana Eliášová.

Cibulková tak sa tak zrejme zapojí do neskoršej fázy, kedy sa bude môcť zaočkovať aj širšia verejnosť. Minister zdravotníctva už predtým deklaroval, že by bol rád, ak by vplyvní ľudia a celebrity pomohli šíriť osvetu a potrebu očkovania.