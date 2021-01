AKTUÁLNE Do parlamentu vtrhol muž so sekerou! Útok ukončil zásah bezpečnostnej služby

BRATISLAVA - Niečo také vidia poslanci a celá verejnosť len málokedy, ale tento rok to už bude možno aj druhýkrát. Reč je o istom mužovi, ktorý sa počas týchto hodín pokúšal dostať do parlamentu pomocou sekery! Celý incident zachytil premiérov poradca a exposlanec za OĽaNO Ján Marosz.

Aktualizácia 17:52

S otázkami o dnešnom incidente sme oslovili aj políciu. "Vami uvedeným prípadom sa zaoberajú policajti príslušného útvaru Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave. Bližšie informácie nie je možné poskytnúť," reagoval na otázky Topiek hovorca polície v Bratislavskom kraji Michal Szeiff.

Aktualizácia 17:29

"Mali sme tu jeden útok, videl som to na zázname. Ten človek je spacifikovaný, už ho zobrali policajti. Chcel vtrhnúť do budovy, mal sekeru a bodák," priblížil Kollár. Dodal, že ochrankári stáli vonku a videli podozrivého človeka, ktorý pred vstupom do budovy vybral z tašky sekeru. "Okamžite zareagovali," povedal šéf parlamentu a poďakoval sa zamestnancom za ich prácu. (tasr)

Aktualizácia 17:25

V prípade dnešného útoku sme oslovili aj kanceláriu NR SR. "Zo strany Kancelárie NR SR môžeme potvrdiť, že dnes okolo 16:00 hodiny sa pokúšal ozbrojený muž neoprávnene preniknúť do priestorov parlamentu. Útočník bol spacifikovaný príslušníkmi ochranky Národnej rady, následne si osobu prevzali príslušníci Policajného zboru SR. Pri incidente zároveň neboli zranené žiadne osoby," reagovala pre Topky hovorkyňa Národnej rady Michaela Jurcová.

Marosz na fotkách zverejnil muža, ktorý sa počas dnešného rokovania pokúšal do parlamentu dostať so sekerou v ruke! Našťastie zasiahli muži z bezpečnostnej služby. "Práve sa chcel tento chalan "prerúbať sekerou" do NRSR. Vďaka rýchlemu a profesionálnemu zásahu SBS parlamentu ho rýchlo spútali," popisuje scénu Marosz, ktorá sa miestami až desivo podobala na oveľa väčšiu "vzburu" zo začiatku roka v americkom Kapitole.

