Osudné chvíle na pumpe vášne v Bratislave: Hrdinka z Panónskej opísala, ako došlo k pikantnostiam s lupičom!

Príbeh Soni, ktorá skutočne nezvyčajným spôsobom zadržala lupiča na pumpe v Bratislave, šokoval celé Slovensko. Až do príchodu polície ho orálne uspokojovala. Mnohí sa však pýtali, ako k tejto situácii vôbec došlo.

Šla si kúpiť cigarety

Podľa našich informácií z prostredia polície Soňa vypovedala, že v osudnej chvíli, keď pumpu prepadol 24-ročný Srb Maksim, sa nachádzala pri altánkoch, ktoré nájdete za benzínkou. Zhovárala sa tam s "chalanom", s ktorým sa mala zoznámiť náhodne. Na benzínku si skoro ráno prišla kúpiť cigarety, keďže obchody boli ešte zatvorené.

Neskôr sa dvojica presunula k zadným dverám pumpy, kde si Soňa všimla predavača z benzínky. Šepkal jej, aby zavolala políciu, že pumpu prepadli. "Bol vystresovaný, celý sa klepal," popísala Soňa.

Muž, s ktorým sa zhovárala, ju ťahal preč. Ona však reagovala opačne. Popísala, že chcela pomôcť, zavolať pomoc. Nemala však kredit a mala vybitý mobil. Pri zadnom vchode potom uvidela pre ňu neznámeho muža. Jasne počula, že nejde o Slováka. Uchopil ju za bundu, kričal na ňu pre ňu neznámou rečou. "Myslím, že to bolo buď ukrajinsky, srbsky alebo rusky," vyjadrila sa Soňa.

Lupič ju potom ťahal do priestorov pumpy. "Pochopila som, že kričal, že koľko nás tam je, a že ak by som chcela utiecť, že by bolo zle. Tento muž bol celý od krvi, mal od krvi tvár, aj oblečenie, ktoré mal na sebe," doplnila. Situácia sa neskôr ešte vyhrotila. Muž si podľa Soni myslel, že na pumpe pracuje. Chcel od nej, aby otvorila trezor. Buchol ju päsťou do ruky aj hlavy. Neskôr dostala aj facku. "Hovoril, suka, zabijem ťa, otvor banku. Chcel peniaze, to opakoval viackrát," dodala.

Pod nátlakom sa teda Soňa pokúšala trezor otvoriť. Podľa jej slov si však všimla, že muž je "nejako mimo". Zdalo sa jej, že je pod vplyvom alkoholu či drog. Rozhodla sa teda pre odvážny, ale tiež poriadne riskantný krok. So zlodejom začala laškovať, popísala, že chcela uvoľniť situáciu, nevedela totiž, čo môže od neho čakať. V ohrození bol jej život.

"Mňa v tom momente nič nenapadlo iného, ako to, že som si dala dole bundu, sveter a ukázala som mu svoje prednosti," povedala Soňa. Predstierala, že pri otváraní trezoru je jej teplo. A na jej šťastie to na kriminálnika zabralo. Aj on sa začal vyzliekať. Rozopol si opasok, dal si dole nohavice aj trenky. Od Soni požadoval orálny sex.

"Tak som ho teda orálne uspokojovala," doplnila Soňa. Bola si vedomá, že je potrebné ho zdržať. "Vedela som, že zamestnanci pumpy určite riešia túto situáciu a volajú políciu," znie až neuveriteľný opis z pohľadu Soni.

Orálnym sexom Soňa zlodeja podľa všetkého ešte viac paralyzovala, sama uviedla, že keď prišla polícia, bol "mimo". "Tak som ho otočila na brucho, chytila pod krkom a zavolala policajtov, aby šli ku mne, ktorí ho hneď spacifikovali," dodala žena, ktorá v osudnej chvíli údajne nevnímala nič naokolo, ani koľko zamestnancov je na pumpe. Podľa Soni všetko trvalo približne 30 až 40 minút.

Muž napokon skončil v rukách polície. Podľa slov hovorcu Michala Szeiffa bolo zo strany príslušného útvaru Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave V v tejto súvislosti začaté trestné stíhanie vo veci trestného činu lúpežného prepadnutia.

Pokus o lúpež si však vyžiadal aj zranenia. Tie utrpel jeden zo zamestnancov pumpy. "Bohužiaľ, jeden zamestnanec utrpel zranenia, ktoré si vyžadovali jeho ošetrenie v nemocnici a spôsobia jeho niekoľkodňovú práceneschopnosť. Bezpečnosť zamestnancov a zákazníkov čerpacích staníc Shell je našou najvyššou prioritou a preto poskytujeme polícii plnú súčinnosť pri vyšetrovaní a incident dôsledne preveríme aj interne," reagovala na naše otázky Michaela Lukovičová za spoločnosť Shell.