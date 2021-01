Kontrolný výbor rozhodol: NBÚ nepochybil pri previerke pre Lipšica

"Výbor preveril všetky dokumenty od žiadosti na udelenie previerky, cez vyjadrenia najrôznejších orgánov až po samotné vypočúvanie pána Lipšica. Výbor na základe poskytnutých informácií ako aj na základe vyjadrení pána riaditeľa jednohlasne konštatoval, že zo strany NBÚ nedošlo k žiadnemu porušeniu zákona a úrad bezpečnostnú previerku vykonal v štandardnej lehote," uviedol Beluský.

Minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) podľa Beluského o previerke pre Lipšica zavádzal. "Podľa neho o previerku požiadal preto, lebo si chcel Daniela Lipšica zobrať ako poradcu, ktorý sa mal údajne oboznamovať s utajovanými informáciami. To by však nemohlo byť možné, pretože pán Lipšic je advokát a v zmysle zákona, ak by vošiel do pracovno-právneho vzťahu, musel by si advokáciu pozastaviť. Potom by nemohol nikoho zastupovať na súdoch a de facto by ako advokát skončil. Ak by ho chcel minister Krajniak zobrať ako dodávateľa služieb, musel by jeho služby najprv obstarať a nie predpokladať, že takúto súťaž vyhrá práve pán Lipšic," opísal svoje výhrady.

Beluský považuje za zarážajúce, že si vláda nevie priznať chybu pred verejnosťou. Tvrdí, že koalícia pri zmene zákona, aby mohol na špeciálneho prokurátora kandidovať aj neprokurátor, zabudla doplniť možnosť pre kandidátov požiadať o previerku.

Lipšic kandiduje na post špeciálneho prokurátora. Kandidatúra je podmienená bezpečnostnou previerkou na stupeň prísne tajné. NBÚ odmieta, že by advokát dostal bezpečnostnú previerku nezvyčajne rýchlo. Vylučuje tiež, že by minister či niekto iný volal do NBÚ s cieľom vykonanie previerky urýchliť.