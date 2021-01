Spoveď Moniky, ktorá si zarába vlastným telom: VIDEO Klient ju zamkol v dome, musela volať políciu

BRATISLAVA - Panónska cesta patrí k neslávne vyhláseným bratislavským lokalitám, aspoň čo sa sexbiznisu týka. Spoločníčky, ktoré si za intímne chvíle nechávajú platiť, tu stretnete po zotmení, aj za bieleho dňa. Koronavírus však ovplyvnil aj najstaršie remeslo. Aspoň to tvrdí Monika, ktorá nám otvorene povedala, ako to "chodí" počas pandémie.

Je približne jedenásť hodín dopoludnia a čiernovlasá Monika stojí sama na mieste, ktoré kamionisti využívajú ako odpočívadlo. Nachádza sa na Panónskej ceste v Bratislave, neďaleko hraníc.

Pár minút odtiaľ nájdete aj čerpaciu stanicu, na ktorej sa len nedávno odohral kuriózny prípad. Mladá žena tu zlodeja, ktorý chcel vykradnúť pumpu, zdržala vďaka orálnemu sexu až do príchodu polície. "Zoberte ho, už nevládzem," mala podľa televízie JOJ zahlásiť v čase, keď na miesto dorazili ochrancovia zákona.

Podľa informácií z prostredia polície žene zlodej uštedril ranu päsťou aj facku. V stresujúcej situácii jej jednoducho neprišlo na um nič lepšie, než s ním laškovať. Našťastie jej neublížil.

Češku Soňu mnohí po všetkom označili za hrdinku. Monika na priam neuveriteľnom prípade nič hrdinské nevidí. Ona sama by tak nereagovala. "Ublížila si s tým sama," okomentovala.

Zdroj: Topky/Maarty

Vyučená cukrárka

Štyridsaťjedenročná Monika si síce nezarába vlastným telom dlho, no za pár mesiacov si už prežila kadečo. Taktiež sa ocitla v ohrození života. "Jeden ma zamkol do domu a nechcel sa ma pustiť. Zavolala som políciu," popísala s tým, že našťastie jej fyzicky neublížil.

Zdroj: Topky/Maarty

Prečo sa odhodlala predávať vlastné telo? Donútiť ju mala životná situácia, do ktorej sa dostala. Nemá prácu, nevidela inú možnosť. Potrebuje si zarobiť na bývanie. Pôvodne je vyučená cukrárka. Rada by sa k tejto práci vrátila, ale nič jej zatiaľ neprišlo do cesty. "Ja už ale takto dlho pracovať nebudem, nemám na to už ani vek," doplnila.

Bieda v sexbiznise

Mnohí možno pomyslia na to, koľko dokáže Monika zarobiť počas jednej "šichty". "Približne stovku," povedala. Za "kompletku" berie 40 eur. Viac vraj zákazníci nedajú.

Počas pandémie však podľa nej nastala biedna situácia. Ona sama má maximálne päť klientov za deň. Okrem strachu z iných ochorení nechýba ani strach z koronavírusu. Keď sa dá, chráni sa rúškom. Rýchlo si ho nasadila aj keď sme sa s ňou začali zhovárať. "Je to aj pre mňa rizikovejšie. Nie je to bohvie čo," dodala. Používa samozrejme aj "tú klasickú" ochranu. No inak je, ako sa hovorí, ľahká obeť. Po ruke nemá ani len slzný sprej. "Ja také niečo nenosím," zhrnula.

Zdroj: Topky/Maarty

Strach jej samozrejme naháňa najmä to, že nevie, komu vlezie do auta. Muži sú podľa jej slov rôzni. V mysli síce môžete mať zaužívanú predstavu, že klientom je len "mastný" zúfalec. No podľa Moniky k nej zájdu aj uhladení páni, ktorí majú svoje rodiny. Zdanie teda môže klamať. Rovnako aj čo sa povahy týka.

Sexuologička: Je ťažké skončiť s prostitúciou

Sexuologička Danica Csaisová uviedla, že mnohé ženy, ktoré sa dajú na prostitúciu, si myslia, že tak urobia len na istú chvíľu. Poväčšine to tak nie je. "Každá jedna ide do toho s tým, že to je prechodné. Že to bude na chvíľu, zarobí si na nové šaty či byt a potom s tým prestane. Až potom zistia, že to nie je tak ľahké, s tým skončiť. Omnoho ľahšie je s tým začať," objasnila.

Odborníčka úpadok v sexbiznise nevníma len z dôvodu strachu z koronavírusu. "Ľudia sa menej stretávajú, menej chodia von, mnohí pracujú z domu. Odchod z domácnosti je limitovaný. Predtým napríklad niekto išiel domov z práce a cestou si "to vyriešil" s prostitútkou," vysvetlila.

Csaisová poznamenala, že v prípade prostitúcie verejnosť často nevníma, že ide o povolanie, kde absentujú akékoľvek city a prítomná je anonymita. "To, čo bežne zažívajú ľudia pri sexuálnom kontakte, tu chýba. Napríklad predohra. Je to vyslovene len o telesnosti," objasnila.

Odborníčka ale pripomenula, že aj ženy, ktoré sa živia prostitúciou, túžia po láske. Najviac si podľa jej slov cenia, ak sa k nim iní správajú slušne. Ako k človeku.