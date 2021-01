Najpikantnejšie prekazenie lúpeže je na svete: Zlodeja orálne paralyzovala hrdinka z Panónskej!

BRATISLAVA - Keď sa nemenovaný muž rozhodol vykradnúť pumpu v bratislavskej Petržalke, ani vo sne by mu nenapadlo, že mu jeho plán prekazí žena! Neznáma hrdinka situáciu vzala do vlastných rúk, teda, ak by sme chceli byť presní, do vlastných úst... Zlodeja totiž orálne uspokojovala až do chvíle, kým nedorazila polícia.

Je isté, že prípad, ktorý sa odohral na Panónskej ulici v noci z utorka na stredu, sa zapíše do histórie. Informovala o ňom televízia JOJ.

Začiatok príbehu sa ničím neodlišuje od iných lúpeží. Scenár je v podstate klasický, zlodej v noci smeruje na čerpaciu stanicu, zamestnanec mu v strachu o svoj život dá peniaze, ktoré si pýta... Potom pracovník pumpy našťastie unikne, kolegovi povie, čo sa stalo. Kolega odíde zadným vchodom, aby privolal políciu... A práve v tomto momente sa všetko zvrtne!

Zdroj: Gettyimages.com, Facebook/Polícia - Bratislavský kraj

Ako opísala spomínaná televízia, o všetko sa postarala neznáma žena, ktorá zadnými dverami vošla do priestorov čerpacej stanice a zlodeja paralyzovala. Nie kopancom, ani úderom do tváre. Na to, aby ho zadržala, použila ženské zbrane. Muža začala orálne uspokojovať a robila tak do chvíle, kým prišla polícia! Hliadka potom muža zadržala.

Zamestnanec pumpy skončil v nemocnici

Bratislavský policajný hovorca Michal Szeiff popísal, že 24-ročný muž bol agresívny. Pred tým, ako sa do celého prípadu vložila hrdinka z Panónskej, dokonca zamestnanca benzínky napadol, udrel ho do tváre. Útočníka sa však podarilo zamestnancovi zamknúť v priestoroch stanice. To, čo sa neskôr odohrávalo vo vnútri, nie je pre maloletých.

"Policajti v jednej z miestností spozorovali muža, ktorému poskytovala sexuálne služby mladá žena. Policajti chceli muža na mieste obmedziť na osobnej slobode, nakoľko však kládol aktívny odpor, boli voči nemu použité donucovacie prostriedky. Po ich použití bol eskortovaný na príslušné policajné oddelenie, kde s ním boli vykonané potrebné úkony. Zamestnanec čerpacej stanice, ktorý bol fyzicky napadnutý počas lúpežného prepadnutia, bol prevezený k ošetreniu do jednej z nemocníc," dodal Szeiff.

Podľa slov hovorcu bolo zo strany príslušného útvaru Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave V v tejto súvislosti začaté trestné stíhanie vo veci trestného činu lúpežného prepadnutia. "Vyvodenie trestnoprávnej zodpovednosti voči zadržanému mužovi je predmetom prebiehajúceho vyšetrovania," uzavrel hovorca.

Panónska cesta v Bratislave, kde došlo ku kurióznemu prípadu, je známa aj tým, že na nej narazíte na ženy, ktoré si zarábajú najstarším remeslom. Či sa medzi ne radila aj neznáma hrdinka, nie je známe.