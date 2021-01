Argumenty epidemiologickej špičky by mali byť nad úvahami politikov, vyhlásil ZMOS

Ilustračné foto

BRATISLAVA – Argumenty slovenských vedcov, ktorí patria do svetovej epidemiologickej špičky, by mali byť nad aktuálnymi úvahami politikov. Uviedlo to Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS). Odborníci by podľa združenia mali najskôr vyhodnotiť výsledky skríningového testovania na ochorenie COVID-19, prekryť mapy ohnísk podľa RT-PCR testov i antigénových testov, a následne prijať odporúčania, na ktoré bude prihliadať vláda aj samosprávy.