Brutálna naháňačka v okolí Bratislavy! VIDEO akčnej scény, polícia v nasadení a záver... ako z Kobry 11

Zdroj: Reprofoto:Polícia SR

BRATISLAVA - Bolo krátko pred pol druhou v noci, keď si policajná hliadka všimla šoféra, ktorý nedodržiava predpisy. Mala to byť bežná kontrola, no zmenila sa na zbesilú naháňačku. Zábery, ktoré zverejnila polícia, skutočne stoja za to. Rozhodne bolo šťastím, že sa nezranil nik ďalší, okrem vodiča. Posúďte sami.