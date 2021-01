Polícia obvinila muža a ženu z Huncoviec zo zločinov úžery a vydierania

"Huncovčania sa mali protizákonného konania dopúšťať pravdepodobne od roku 2012 až do 2021. Obvinený muž využíval neskúsenosť poškodených manželov, ako aj ich tieseň a poskytoval im každý mesiac pôžičku vo výške 100 eur. Následne od nich inkasoval každý mesiac úroky prevyšujúce 80 percent požičanej sumy, ako aj samotnú výšku požičanej sumy. V dôsledku takéhoto konania sa poškodení manželia opakovane dostávali do finančnej tiesne. Obvinená žena pri tomto konaní pomáhala obvinenému mužovi evidovať vybrané i dlžné sumy, ktoré zapisovala do zošitov a niekedy aj sama inkasovala vybrané peniaze," uviedla Ligdayová.

Obvinený muž sa podľa policajnej hovorkyne opakovane vyhrážal spomenutým manželom, že ak mu nebudú platiť úroky, tak ich rodina dostane bitku a že ich zabije. "Naposledy sa im takto vyhrážal v nedeľu (24. 1.). Manželia zo strachu pred ním museli utiecť mimo miesta svojho bydliska. Poškodeným manželom vznikla takto škoda vo výške najmenej 20.000 eur," povedala Ligdayová. Obvinený muž rovnako konal v rovnakom období aj voči druhému manželskému páru, ktorému vznikla škoda vo výške najmenej 22.000 eur.

"V období od novembra 2019 do novembra 2020 konaniu obvineného musel čeliť aj ďalší obyvateľ Huncoviec. Ten doposiaľ vyplatil obvineným 2500 eur," doplnila Ligdayová s tým, že všetci poškodení pred konaním obvinených nakoniec utiekli z miesta bydliska, pretože dlhý čas čelili vyhrážkam i psychickému nátlaku. Obvinení boli podľa polície vo štvrtok (28. 1.) popoludní umiestnení do cely policajného zaistenia. "Vyšetrovateľ aj naďalej v prípade vykonáva všetky potrebné procesné úkony, okrem iného už boli vykonané osobné, ako aj domové prehliadky u obvinených," dodala Ligdayová.