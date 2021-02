Divoká naháňačka ako z Kobry 11: Muž unikal na aute, sídliskom sa ozývali varovné výstrely

Dvadsaťtriročný muž viedol osobné auto po košickom sídlisku Nad jazerom v stredu (17. 2.) krátko po 01.00 h. Keď zbadal policajnú hliadku, spomalil a zabočil na autoumyváreň. Policajti ho vyzvali, aby predložil potrebné doklady a podrobil sa dychovej skúške, čo odmietol. „Muž nereagoval na žiadne výzvy policajtov, odmietal úkony, na ktoré bol opakovane vyzývaný, protestne sedel vo vozidle a pri pokusoch o jeho predvedenie začal kopať do policajta. Po chvíli sa mu dokonca podarilo s autom ujsť,“ spresnila Ivanová s tým, že policajti na to zareagovali varovným výstrelom do vzduchu.

„Vozidlo však ani napriek tomu nezastavilo, počas jazdy zo strany na stranu zachytilo aj stĺp osvetlenia autoumyvárky. Preto jeden z policajtov namieril a vystrelil na pneumatiky, v dôsledku čoho sa vozidlo zastavilo,“ dodala. Muž podľa nej naďalej kládol aktívny odpor, z auta ho vytiahli pomocou donucovacích prostriedkov.

Igelitové vrecúško aj plynová pištoľ boli zaslané na kriminalistickú expertízu. Keďže sa Košičan odmietol podrobiť dychovej skúške, na zistenie prítomnosti omamných alebo psychotropných látok mu bol odobratý biologický materiál.

„Po vykonaní potrebných procesných úkonov bol muž zo zadržania prepustený, avšak po výsledkoch kriminalisticko-expertízneho skúmania bude rozhodnuté o ďalšom postupe vo veci,“ uviedla Ivanová s tým, že polícia v súvislosti s týmto prípadom začala trestné stíhanie pre trestný čin nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi.