Rektor STU: Senát žiada jeho odvolanie a Správna rada mu schválila odmeny za vyše 33-tisíc

BRATISLAVA - Koncom októbra minulého roku Akademický senát Slovenskej technickej univerzity (STU) schválil návrh na odvolanie rektora Miroslava Fikara. Návrh stále posudzuje ministerstvo školstva a následne o jeho odvolaní by mala rozhodnúť prezidentka. Ani októbrový verdikt Akademického senátu STU nebránil Správnej rade, aby v decembri minulého roku Fikarovi „odklepli“ polročnú odmenu vo výške 17 tisíc eur.

Akademický senát STU pri návrhu na odvolanie rektora argumentoval okrem iného aj manažérskym zlyhaním pri problémoch okolo voľby dekana Fakulty informatiky a informačných technológií (FIIT), ktoré vyhral Ivan Kotuliak a umožnil tak „vyvolanie krízy“. „Svojimi postojmi verejne podporoval napätie medzi rozhádanými stranami konfliktu na FIIT a umožnil tak aj prenesenie konfliktu na pôdu AS STU,“ argumentoval senát. Pri hlasovaní bolo platných 42 hlasov. Za návrh na odvolanie rektora hlasovalo 25, proti bolo 14 a zdržali sa traja senátori.

Ministerstvu školstva návrh na odvolanie rektora STU doručili 2. novembra minulého roka. „Ministerstvo sa 18. decembra listom opätovne obrátilo na predsedu Akademického senátu STU Mariána Peciara so žiadosťou o stanovisko k okolnostiam zasadnutia akademického senátu," reagoval koncom minulého roka odbor komunikácie rezortu školstva. Po vyjadrení predsedu akademického senátu ministerstvo by malo rozhodnúť o ďalšom postupe v tejto veci. „Zákon neustanovuje ministrovi lehotu na predloženie návrhu prezidentke SR, čo obvykle znamená, že sa tak má stať hneď, ako je to možné," argumentoval pred časom rezort školstva.

Zdroj: Archív

STU do dnešného dňa nemá stanovisko rezortu školstva. Miroslav Fikar je stále teda rektorom STU. Dokonca Správna rada STU mu 10.12.2020 schválila polročnú odmenu vo výške 17 tisíc eur. A to hlasovaním per rollam (elektronickým hlasovaním). Fikar v tom nevidí žiaden problém. „Rektor Miroslav Fikar vykonáva funkciu v plnom rozsahu, na spochybňovanie odmeny schválenej Správnou radou preto nevidí dôvod,“ reagoval pre topky.sk hovorca STU Juraj Rybanský.

Podľa dokumentu, ktorý máme k dispozícií podobnú odmenu „odklepnutú“ Správnou radou STU dostal aj 18.júna minulého roka. A to vo výške 16 400 eur. Za minulý rok si tak prilepšil o 33 400 eur na odmenách.