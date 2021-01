Vyšetrovanie pádu vrtuľníka rezortu vnútra ukončili: Návrh na obžalobu pilota (51)! Hrozí mu až 10 rokov

Pred takmer štyrmi rokmi sa vo vojednskom priestore letiska v Prešove stala tragédia. Začiatkom mája 2017 sa zrútil vrtuľník ministerstva vnútra, v ktorom prebiehal výcvik leteckého modulu Hasičského a záchranného zboru Prešov. Vyšetrovanie, ktoré viedol Úrad inspškečnej služby (ÚIS), je po dlhých rokoch ukončené.

Návrh na obžalohu pilota

ÚIS spracoval návrh na podanie obžaloby na 51-ročného pilota, ktorý bol obvinený z prečinu všeobecného ohrozenia. "Vyšetrovanie pádu vrtuľníka Bell 429 z mája 2017 sa posunulo do konečnej fázy. Vyšetrovateľ Úradu inšpekčnej služby spracoval návrh na podanie obžaloby na 51- ročného príslušníka Policajného zboru. Pilot Leteckého útvaru Ministerstva vnútra SR bol obvinený z prečinu všeobecného ohrozenia," uviedla v stanovisku hovorkyňa ministerstva vnútra Petra Friese.

"Vyšetrovanie, ktoré trvalo niekoľko rokov sťažovali rôzne objektívne okolnosti, okrem iného aj rozsiahle znalecké skúmanie znaleckého ústavu – Technickej univerzity v Košiciach, letecká fakulta, odbor letecká doprava," povedala. Spisový materiál vyšetrovateľ spolu s návrhom na podanie obžaloby predložil príslušnému prokurátorovi.

Pilotovi hrozí až 10 rokov

Prípad je tak v rukách Krajskej prokuratúry v Prešove. Obvineného pilota zastupuje Daniel Lipšic. Podľa neho nehodu vrtuľníka ovplyvnili aj externé faktory. Náklon vrtuľníka bol podľa neho spôsobený tým, že aj ten žeriav spolu s dvomi hasičmi, aj operátor vrtuľníka, aj pilot boli na jednej strane. Kvôli tomu sa mal vrtuľník prevážiť.

"Po tejto nehode sa už urobili také úpravy, aby to ťažisko bolo posunuté, lebo by kedykoľvek hrozila podobná tragédia," povedal pre TV JOJ. Obvinený pilot podľa Daniela Lipšica dodnes situáciu zle znáša. "Je to aj psychická záťaž pre klienta, ktorý bol špičkovým vojenským a potom policajným pilotom. On sám bol pri tej havárii veľmi ťažko zranený, dlhé mesiace sa liečil," povedal Lipšic.

Keďže policajt čelí obvineniu z prečinu všeobecného ohrozenia v najprísnejšom odseku, teda ťažká ujma na zdraví viacerým osobám alebo smrť viacerých osôb, hrozí mu od štyroch až do desať rokov odňatia slobody.

Dve verzie nehody

V prípade sa od začiatku hovorilo o dvoch verzách príčin havárie vrtuľníka. Prvou verziou bolo zlyhanie stroja. Prvotné skúmanie čiernych skriniek poukazovalo na fakt, že išlo o technickú poruchu. Oba monitory mali vypadnúť naraz. Druhou verziou bolo zlyhanie pilota. Neskoešie vyšetrovanie ukázalo, že pravdepodobnejšou príčinou pádu bola práve ľudská chyba.

ÚIS to oficiálne potvrdil v novembri 2019. Dôvodom pádu vrtuľníka bolo zlyhanie pilota, ktorým bol policajt. Obvinený bol z prečinu všeobecného ohrozenia z nedbanlivosti. Pilot síce podal sťažnosť, no zamietli ju. Podľa znaleckých posudkov sa mal vrtuľník nakloniť do jednej zo strán, na ktorej bol spúšťací žeriav aj s dvoma hasičmi, inštruktorom aj pilotom. Stroj sa prevážil a začal nekontrolovateľne padať.

Tragická udalosť

Vo vraku vrtuľníka sa nachádzali štyri osoby. Dvaja piloti letky ministerstva vnútra a dvaja príslušníci Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove. Nehodu neprežili príslušníci hasičského zboru Radoslav Lacko a Peter Toďor. Policajný vrtuľník Bell 429 spadol z výšky takmer sto metrov 10. mája popoludní pri výcviku evakuácie osôb. Jeden z dvoch hasičov zomrel na mieste nehody, druhý po prevoze do košickej nemocnice. Dvoch zranených policajtov previezli do nemocnice v Prešove. V uplynulých dňoch ho ukončil a spis s návrhom na podanie obžaloby odstúpil prokuratúre v Prešove.