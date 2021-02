Exminister Gajdoš spochybnil efektivitu generálnej opravy vrtuľníka Mi-17

"Treba sa tiež pýtať, či už neplatia vyjadrenia premiéra Igora Matoviča (OĽANO), že akýkoľvek výdavok ministerstiev a štátnych podnikov nad sumu jeden milión eur bude prechádzať posúdením Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP) a investícia sa bude realizovať až po jeho posúdení," poznamenal Gajdoš. Myslí si, že útvar by realizáciu opravy neodporučil.

ÚHP by po posúdení podľa exministra radšej financie navrhol použiť na dovybavenie, dovyzbrojenie či modernizovanie deviatich kusov vrtuľníkov UH-60 Black Hawk a nákup dvoch kusov so špeciálnym vybavením a vyzbrojením, tak ako to rezort viackrát deklaroval. Pýta sa, či už viac ministrovi obrany Jaroslavi Naďovi (OĽANO) neprekáža investícia do ruskej techniky a či nebolo podmienkou získania dvoch spomínaných vrtuľníkov s podporou od USA ukončenie investícií do opráv ruskej techniky.

Ministerstvo uviedlo, že S Útvarom hodnoty za peniaze sa komunikujú kapitálové výdavky. "Generálne opravy, stredné opravy a bežné opravy sú hradené z bežných výdavkov," vysvetlila hovorkyňa rezortu Martina Kovaľ Kakaščíková. Generálnou opravou prejdú dva vojenské vrtuľníky Mi-17. Tretia generálna oprava vrtuľníka vyrobeného v roku 1987 bude stáť maximálne 4.999.999 eur. Druhý vrtuľník z roku 1989 absolvuje rovnako III. generálnu opravu za sumu 4.399.999 eur. Opravy majú predĺžiť technický život vrtuľníkov o 1000 hodín alebo sedem rokov.