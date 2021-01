Teploty na Slovensku šli výrazne nahor: FOTO Aký bude víkend? Slová meteorológov veľmi nepotešia

BRATISLAVA – Uplynulé dni vrátane piatka sa na Slovensku citeľne oteplilo. Denné maximá v niektorých lokalitách pokorili hranicu +10 stupňov, pričom dnes to bude na juhozápade takmer +15 stupňov. Bude takto príjemne aj cez víkend? Slová meteorológov veľmi nepotešia.

Chladné obdobie skončilo

Po chladných a hmlistých dňoch sa výraznejšie oteplilo. Už v stredu teplota na juhozápade presiahla 10 °C (v Hurbanove 10,7, v Kuchyni 12,9), no vo východnej polovici územia sa ešte miestami udržala pod nulou. Spresnili to meteorológovia zo Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) na sociálnej sieti. Štvrtok bol podľa ich slov najteplejší opäť na juhozápade - napríkald cez 10 °C v Gabčíkove, v Žihárci 11 a Hurbanove 12 °C.

Zdroj: FB/SHMÚ

Teplo a veterno bude podľa SHMÚ pokračovať aj v piatok. Následne sa trocha ochladí. „Cez víkend sa opäť mierne ochladí, s čím pri zrážkach klesne aj hranica sneženia,“ načrtol hydrometeorologický ústav.

Zdroj: FB/SHMÚ

Sobota

Cez našu oblasť bude pomaly postupovať ďalej na východ zvlnený studený front spojený s tlakovou nížou so stredom nad Nórskym morom. Pred ním k nám vyvrcholí prílev teplého vzduchu od juhu.

Bude oblačno až zamračené. Na viacerých miestach sa očakáva dážď, vo vysokých polohách a cez deň na západe postupne aj v stredných polohách sneženie alebo dážď so snehom.

Zdroj: Predpovede.sk

Najnižšia nočná teplota dosiahne 5 až 0, na juhozápade okolo 7 stupňov. Denné maximum dovŕši 5 až 10, v dolinách stredného Slovenska a na Spiši sa ojedinele oteplí na cca 3 stupne.

Zafúka prevažne južný vietor s rýchlosťou 10 až 35 km/h, no miestami v nárazoch dosiahne rýchlosť okolo 55 km/h. Cez deň sa na západe postupne rozfúka západný vietor, a to rýchlosťou zhruba 20 km/h). Na horách hrozí prudký vietor až víchrica. K večeru bude vietor slabnúť.

Nedeľa

Počasie u nás bude ovplyvňovať zvlnený studený front, na ktorom sa nad Jadranom prehĺbi tlaková níž.

Znova oblačno až zamračené. Na viacerých miestach treba rátať s dažďom, prípadne s dažďom so snehom. Od stredných, neskôr od západu sa miestami aj v nižších polohách rozsneží.

Zdroj: Predpovede.sk

Najnižšia nočná teplota poklesne na 2 až -3, v Above a na Zemplíne zhruba na 4 stupne. Najvyššia denná teplota sa vyšplhá na 1 až 6, na juhovýchode to bude do 8 stupňov.

Vietor bude slabý, nemal by presiahnuť rýchlosť 25 km/h.