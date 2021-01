Módna polícia zatýka! Pročko a spol na tlačovke: Tepláky, retro kabát ale aj župan, to všetko na jednom brífingu!

Pri pohľade na našich poslancov by totiž mala začať húkať módna polícia. "Naši protagonisti si zrejme odbehli rovno z pohovky, ako ostatne všetci počas lockdownu. Áno, priznajme si, trochu sme poľavili vo svojich nárokoch na svoju vizáž. Pracujeme z domu a deti sa učia doslova z postelí. Nie som si istá, či by túto ležérnosť mali s nami zdieľať influenceri, pardon, v tomto prípade politici. Hoci v ich názve rezonuje, že sú „Obyčajní“," začala vtipne Sysa Klein.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Jožo Pročko ako športovec po opici

Prvý na rane bol poslanec a bývalý zabávač Jozef Pročko. "Športový look je dosť dobre farebne vyvážený, oceňujem zhodu farieb na športovej obuvi a šáliku, škoda, že si pán Pročko nedal aj rúško primeranej farby," poznamenala Klein. V diskusii pod tlačovou konferenciou dokonca od jedného z čitateľov zaznelo, že vyzerá, ako by prišiel práve z "flámu".

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Kremský ako rebel - básnik

"Pán poslanec Kremský zvolil nedbalú eleganciu v štýle rebela básnika. Ak by si zobral šálik, bola by to kreácia hodná nejakého disidenta, ktorý si chce svojim chudobným vzhľadom získať peniaze na boj za spravodlivosť," pokračuje stylistka.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Influencerka Tabak s mašľou

"Pani poslankyňa Tabak sa zapozerala asi do množstva modeliek, ktoré na instagramoch predvádzajú nenútený a originálny street-style. Farby ladia, kabátik je posledný módny hit, akurát čižmičky trochu zaostávajú za dokonalým vzhľadom. Nuž, obchody sú zavreté," okomentovala poslankyňu OĽaNO stylistka Klein.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Šefčík ako poslanec z Matrixu v znamení dôb 90s

"Posledný model je nemastný neslaný, keby si aspoň k tomu kabátiku trochu roztrhal tie džínsy, aby bolo veselo. No, a tiež by to žiadalo krásne kožené topánky, vyčistené. Tieto sú šľapnutím vedľa, ako aj prikrátka kravata," okomentovala kožený kabát poslanca Mareka Šefčíka stylistka. Sledujúci zas jeho kabát prirovnali k postavám z kultového sci-fi filmu Matrix či vzhľadu rebelov z 90. rokov.

Marek Šefčík (úplne vpravo) Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Stylistka Sysa Klein vyštudovala grafický dizajn na Vysokej škole výtvarných umení v hlavnom meste. Neskôr pôsobila v redakcii časopisu Móda. Jej kroky ale smerovali do zahraničia. V susednom Rakúsku, vo Viedni, pracovala po revolúcii v Lugner City. Po nadobudnutí cenných skúseností sa vrátila na Slovensko. Dlhé roky sa venuje módnemu stylingu na profesionálnej úrovni.

Zdroj: archív S.K.

VIDEO Záznam tlačovky OĽaNO:

Zišli sa kvôli výsledku poslaneckého prieskumu

Štvrtkový poslanecký prieskum v Správe štátnych hmotných rezerv (SŠHR) nezistil žiadne zásadné pochybenie. Zásoby ochranných prostriedkov na boj proti šíreniu pandémie ochorenia COVID-19 sú v SŠHR na lepšej úrovni ako pri septembrovej kontrole Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR. Na brífingu po ukončení prieskumu to uviedol predseda Výboru Národnej rady SR pre hospodárske záležitosti Peter Kremský (OĽANO).

"Dobrá správa je, že zásoby sú na oveľa lepšej úrovni. V niektorých položkách stále nie sú na požadovanej úrovni 60 dní, ale úroveň je pomerne vyššia. Úplne chápeme, že v čase, keď nemocnice a rezorty majú veľké požiadavky na dodávku týchto ochranných prostriedkov, že ich nemôžu byť plné sklady, pretože keď sa odtiaľ veľa vydá, tak tam nemôže byť stále plný stav," povedal Kremský.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Šéf výboru zdôraznil, že SŠHR musí dodržiavať pomerne prísne pravidlá verejného obstarávania, ktoré jej zväzujú ruky. "Pýtali sme sa, čo s tým, a naozaj treba uvažovať, aby v núdzovom režime, v ťažkej situácii, mohli štátne orgány obstarávať inak, ako cez ten pomerne ťažkopádny obstarávací systém, ktorý majú," dodal Kremský. Jedným z výsledkov prieskumu je podľa neho aj to, že by mali poslanci uvažovať o zmenách v zákone o verejnom obstarávaní.