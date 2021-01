Matovič čelí obvineniam z rodinkárstva: Ministerstvo pod jeho hnutím poskytlo skutočne štedrú dotáciu jeho radcovi

So zistením prišli Hospodárske noviny. Premiér chcel totiž po jeho nástupe Kalinského za svojho hovorcu, no nevyšlo to. Kalinský bol totiž jedným z 12 redaktorov, ktorí v máji 2018 podali veľkú výpoveď z RTVS. Nesúhlasili s chodom a s vedením televízie. Meno Kalinského sa opäť začalo objavovať na jeseň, kedy si ho premiér Igor Matovič vybral ako svojho externého poradcu a chcel, aby mu dokonca robil aj oficiálneho hovorcu. Kalinský túto ponuku odmietol, no naďalej zostal pre Úrad vlády SR pôsobiť ako externý poradca.

Peniaze pre Kalinského organizáciu

Asi v rovnakom období, keď sa premiér Matovič na Kalinského obrátil s ponukou o pozíciu hovorcu, sa jeho občianskemu združeniu podarilo získať pomerne štedrú finančnú pomoc. Schváliť ju malo práve ministerstvo životného prostredia za OĽaNO, ktoré vedie ich nominant Ján Budaj. Slovenská agentúra pre životné prostredie odsúhlasila občianskemu združeniu Pre lepšiu spoločnosť podporu cez dva nenávratné finančné príspevky v celkovej výške až 390-tisíc eur, čo je suma, o ktorej môžu mnohí iba snívať.

Vraj splnili podmienky, tvrdí ministerstvo

Rezort životného prostredia sa bráni, že projekty Chrániš prírodu – chrániš seba a Storočný strom splnili všetky podmienky na poskytnutie takéhoto finančného príspevku. „Preto ich ministerstvo ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia dňa 15. októbra 2020 schválilo,“ uviedlo tlačového oddelenie rezortu. Združenie vraj navyše zaslalo obe žiadosti ešte 30. septembra 2019, teda asi polroka pred voľbami do NR SR.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Združenie ako také

Združenie Pre lepšiu spoločnosť sa uchádzalo o tieto príspevky asi polroka po svojom vzniku. Lenka Homérová je okrem Kalinského ďalšou zakladajúcou členkou združenia. Homérová je manželkou dnes už exzamestnanca tlačového odboru na ministerstve vnútra Mariána Homéra. Ten prišiel o prácu na ministerstve podobným spôsobom ako známy spisovateľ pod pseudonymom Dominik Dán. Homér vraj aspoň 2 roky nechodil fyzicky do práce, pričom tvrdil, že prácu vykonáva z domu.

Kalinský konflikt nevidí

Kalinský spôsob, akým združenie prišlo k takému finančnému obnosu ako problém nevidí. „Vylučujem akékoľvek spájanie úspešnosti zámeru so svojím súčasným pôsobením, keďže hodnotenie projektov bolo anonymné, prostredníctvom nezávislých hodnotiteľov, ktorých neovplyvňuje pôsobenie toho-ktorého vedenia štátu či ministerstva,“ hovorí.

Dodal tiež, že všetko sa malo diať ešte za čias, keď ani nepremýšľal o dodávaní externých služieb pre Úrad vlády. „Nie som štátnym zamestnancom ani verejným funkcionárom a moja pozícia je apolitická,“ zdôraznil Kalinský.