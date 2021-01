Rašiho hniezdočko v Chorvátsku, o ktorom hovoril Naď: Podpredseda Hlasu hromží a chystá sa volať právnikom

Tému otvoril minister Naď

Všetko sa to začalo po nedeľnej televíznej relácii Na telo na Markíze. V nej Richard Raši vládu kritizoval za papalašizmus počas pandémie koronavírusu. Následne mu to ale minister obrany Jaroslav Naď nedaroval a zrejme prezradil aj to, čo chcel povedať neskôr. „Ja vám poviem čo je papalášizmus pán Raši, papalášizmus je mať vilu v Chorvátsku na ktorú ste si nemohli zarobiť,” nečakane obrátil celý tok diskusie Naď, pričom sa bližšie k téme nevyjadril. „Je prepísaná na vášho nominanta z Banskej Bystrice, to vieme,” dodal ešte Naď.

O čo vlastne ide

Po tejto diskusii sa téme hneď na druhý deň začala venovať známa stránka "Utajený Svedok" na sociálnej sieti Facebook, ktorá Naďove slová bližšie špecifikovala. Minister si sám tento status neskôr zdieľal na vlastnej ministerskej stránke. Ide vraj o vilu v mestečku Rogoznica v strede Dalmácie a podpredseda Raší tvrdí, že si tam zakaždým iba prenajal apartmán.

Po prezretí predmetného pozemku cez chorvátsku stránku katastra nehnuteľností možno zistiť, že vila je písaná na Juraja Frajta, ktorý je podľa stránky spájaný s viacerými kauzami.

Zdroj: katastar.hr

"Za jeho najznámejšiu kauzu možno považovať dodanie nehorázne predražených CT prístrojov nemocniciam. Celkové predraženie činí zhruba dva milióny štyri­stotisíc eur! Za takú sumu sa veru dá postaviť pekná vilôčka aj na exkluzívnom mieste rovno pri pláži… A teraz hádajte, kto bol ministrom zdravotníctva, keď nemocnice CT prístroje od Frajta nakupovali. No predsa Richard Raši," píše stránka ohľadom Rašiho.

Kým aj ďalšiu vilu si kúpil Frajt, tú tretiu mal "prenechať" známemu podnikateľovi Jozefovi Brhelovi.

Kauzu využili vládni politici, Raši hovorí o klamstvách

Po tom, ako tieto zistenia začali prezentovať minister obrany Naď aj premiér Igor Matovič, Raši okamžite reagoval. "Ostro sa ohradzujem voči klamstvám ministra obrany Jaroslava Naďa a premiéra Igora Matoviča, ktoré odzneli v nedeľnej relácií TV Markíza Na telo a na sociálnych sieťach, že vlastním nehnuteľnosť v Chorvátsku. Nikdy som v tejto krajine žiadnu nehnuteľnosť nevlastnil, nevlastním a ani nad tým neuvažujem. V nehnuteľnosti, ktorej fotografia bola zverejnená na sociálnych sieťach Igora Matoviča a Jaroslava Naďa, som nikdy ubytovaný nebol," poskytla jeho stanovisko médiám hovorkyňa strany Hlas-SD Patrícia Medveď Macíková.

Zdroj: Topky/Maarty

Raši chce vyhlásenia o vile riešiť právnou cestou

"Keď som v minulosti v Chorvátsku dovolenkoval, vždy som bol ubytovaný v hoteloch, alebo v oficiálnych apartmánových domoch určených na prenájom, za ktoré som tak, ako každý turista, musel riadne zaplatiť cenu obvyklú v danom mieste a v danom čase. Keďže pán minister obrany a premiér klamali v priamom prenose s jediným cieľom, poškodiť v očiach verejnosti mne osobne a strane Hlas – sociálna demokracia, ktorej som podpredsedom, tieto klamstvá bude riešiť v trestnoprávnom a aj v občianskoprávnom konaní," uzavrel.