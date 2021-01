KORONAVÍRUS Uvoľňovať sa tak skoro asi nebude, britský vírus všetko mení

BRATISLAVA - Najnovšie výsledky analýz vzoriek z predvianočného testovania v Trenčíne naznačujú, že predstava o uvoľňovaní protipandemických opatrení už od 1. februára s cieľom čo najskôr otvoriť školy, zrejme nebude reálna. V diskusii na TASR TV to povedal predseda Únie miest Slovenska (ÚMS) a primátor Trenčína Richard Rybníček.

Úrad verejného zdravotníctva SR v stredu potvrdil, že 57 percent pozitívnych v Trenčíne malo britský variant nového koronavírusu. „Ukázalo sa, že britský variant tu máme už od novembra a na celom Slovensku. Aj preto sa podľa mňa ukazuje, že pokles počtu pozitívne testovaných v dôsledku lockdownu nie je taký výrazný, ako sme si mysleli. Preto celé Slovensko klesá pomalšie. Vírus sa šíri rýchlejšie a agresívnejšie a aj preto je pokles menší,“ odhaduje Rybníček.

Preto nepokladá za realistické výrazné uvoľňovanie opatrení na zníženie mobility obyvateľov v priebehu februára. „Po dnešnej informácii o britskom koronavíruse na Slovensku by som nebol až taký optimista v tom, že by sa vo februári mohlo začať uvoľňovať, podľa mňa je čas uvoľňovania ešte vzdialený. Myslím si, že minimálne do konca februára bude trvať lockdown,“ poznamenal Rybníček.

Hoci bolo predvianočné testovanie antigénovými testami v Trenčíne dobrovoľné, zúčastnilo sa ho viac ako 21.000 ľudí. „Ukazuje sa, že keby sme nekonali, Trenčín na tom mohol byť ešte výrazne horšie ako bola nedávno Nitra,“ tvrdí Rybníček.

Aktuálny celoslovenský skríning antigénovými testami sa podľa Rybníčka realizuje podľa lepšie pripravených pravidiel ako celoslovenské testovanie na jeseň 2020. Starostovia aj primátori majú k dispozícii podrobný manuál, ako postupovať, vypracovaný v spolupráci s ÚMS a Združením miest a obcí Slovenska. Podrobný manuál má aj miestna štátna správa a definované je i financovanie, samosprávy dostanú päť eur za každý realizovaný test.

Rybníček si myslí, že v budúcnosti sa celoslovenské testovanie zrejme už opakovať nebude. Spolupráca samospráv s vládou pri regionálnych testovaniach však podľa Rybníčka perspektívu má a nový impulz dostane aj spustením COVID automatu.

Dodáva, že samosprávy by podľa neho mohli vláde pomôcť i s očkovaním. „Krajské mestá môžu zriadiť vakcinačné centrá aj mimo nemocníc, už v priebehu februára, a tým zrýchliť očkovanie. Samozrejme, alfou a omegou je to, ako budú na Slovensko chodiť vakcíny,“ uviedol Rybníček.