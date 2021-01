KORONAVÍRUS Chcú sa očkovať a neprídu: V Košiciach chýbali desiatky objednaných na vakcináciu

Zdroj: Štátny ústav pre kontrolu liečiv

KOŠICE - Na očkovanie proti ochoreniu COVID-19 do Očkovacieho centra Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura (UNLP) v utorok (19. 1.) neprišlo 45 zo 400 prihlásených. V pondelok to bolo až 85 ľudí. Potvrdila to Ladislava Šustová z komunikačného oddelenia nemocnice s tým, že žiadna vakcína pritom nevyjde v UNLP na zmar.