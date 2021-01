KORONAVÍRUS Systém rezervácie testov skolaboval pár minút po rozhodnutí vlády! Fiasko, ľudia sú nahnevaní

BRATISLAVA - Po tom, ako sa vláda rozhodla pristúpiť k rozšíreniu lockdownu za podmienky ďalšieho celoplošného pretestovania obyvateľstva objavil sa ďalší problém. Ľudia, ktorí nechcú stáť v dlhých radoch chceli túto problematiku vyriešiť priamym objednaním sa na test. Tu však narazili na nedokonalosť štátneho IT a nefunkčnosti stránky, kde sa objednáva na takéto testovanie.

Potvrdenie negatívneho výsledku testu z tohto "skríningu", ako ho nazvala vláda, bude od 27. januára podmienkou najmä pre chodenie do práce či – pre osoby vo veku 15 až 65 rokov – aj pobyt v prírode, teda de facto - sloboda v pohybe.

Podľa všetkého už stránka korona.gov na účel objednávania sa na antigénové testy už funguje. "Počas tlačovej konferencie, kedy bola informácia o skríningovom testovaní prostredníctvom mobilných odberových miest oznámená, zaregistrovalo Národné centrum zdravotníckych informácií v priebehu 15 minút takmer pol milióna požiadaviek na testovanie antigénovými aj PCR testami, čo je niekoľkonásobné prevýšenie dennej kapacity, na ktorú je objednávkový systém Moje ezdravie v štandardnom režime nastavený. NCZI z dôvodu technického riešenia situácie dočasne zamedzilo prístup verejnosti k týmto formulárom. Všetky technické zložky od včerajšieho večera intenzívne pracovali na opätovnom spustení formuláru, ktorý je od 13:00 opäť sprístupnený verejnosti," poskytla stanovisko NCZI hovorkyňa úradu Veronika Beňadiková.

Ľudia sa nemohli objednať

Ľudia však v prípade objednávania vážne narazili. Zabrzdila ich totiž "padnutá" štátna webová doména korona.gov, kde sa občania mali možnosť objednávať na antigénové testy.

Havária webu prišla prakticky niekoľko hodín od oznámenia nových nariadení

Do redakcie sme dokonca aj od vás dostali niekoľko podnetov na túto chybu a zrejme aj preťaženosť webu, ktorý prišla vraj po oznámení vlády o testovaní, teda včera 17. januára o cca 19 - 20:00. Kompletne tak spadol systém registrácie na objednávky antigénových pretestovaní.

Sťažnosti sa množia

"Náš premiér chce testovať a je potrebne sa zaregistrovať. Manželku sa mi ešte podarilo zaregistrovať na Ag test, ale mňa už nie. Začalo ma vyhadzovať a po chvíli vyskočilo, že z technických príčin nie je možná registrácia. Tie technické príčiny trvajú od cca 20tej hodiny včerajšieho dňa a nie len mňa by určite zaujímalo, ako sa má človek objednať," píše sa v jednom z podnetov, ktoré ste nám do redakcie zaslali.

"Včera som sa registrovala na Ag test večer vypísala som všetky potrebné údaje a odoslala, nedostala som žiadnu odpoveď , ani QR kód ani čas. Dnes sa skúšam dostať na stránku registrácie od rána a nefunguje. Ako sa môžu ľudia hlásiť na testovanie keď registrácia zlyhala? Toto je zlyhanie riadenia," píše sa v ďalšom podnete.

Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ), Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) a rovnako aj vládu sme s otázkami ohľadom nefunkčnosti tohto webu oslovili.

Opozícia sa nefungujúceho systému chytila a vládu poriadne skritizovala

Opozícia vníma nefungujúci web ako zlyhanie vlády. „V čase, keď sa šíri britská vysoko nákazlivá mutácia vírusu budú ľudia čakať v radoch, lebo objednávkové systémy na konkrétny čas viac nefungujú ako fungujú. Takto sa môžu zbytočne nakaziť a to už nehovorím o tom, že budú hodiny čakať na výter a výsledky v mrazoch,“ povedal na nefunkčnosť systému Richard Raši z Hlasu-SD. Jeho stanovisko poskytla hovorkyňa strany Patrícia Medveď Macíková.

Testovanie nie je všeliek na zastavenie šírenia vírusu, upozorňuje Raši. „Je to len jeden z mnohých nástrojov, ale iba ak sa robí cielene, regionálne v ohniskách a najmä na základe odporúčania odborníkov,“ zdôraznil Raši a dodal, že v tomto prípade Matovičova vláda absolútne hlas odborníkov odignorovala. A hoci Matovič podľa nich vyhlasuje, že sme premiantom v antigénovom testovaní, takúto formu povinného testovania doteraz podľa hlasistov nezvolila žiadna krajina na svete.

Truban hovorí, že je to extrémne cynické

Podobne to vidí aj Michal Truban z Progresívneho Slovenska, ktorý sa hýbe v priestore IT aj po profesionálnej stránke. "Hneď po tlačovke samozrejme skolabovalo elektronické objednávanie na antigénové testy na vládnom webe a nefunguje ani dnes ráno. Pred odberovými miestami pravdepodobne vzniknú dlhé rady. Predpoveď počasia na dnes je -11 až -1. Celé je to extrémne cynické a bezohľadné špekulantstvo. Keď sa budú ľudia hodiny mrznúci v radoch na testy hnevať, Igor Matovič im povie, nech sa hnevajú na svojho starostu. Mal sa viac snažiť," píše Truban.

Mestská časť v Ružinove dokonca občanom pripomenula, že web nie je v ich gescii a že s otázkami o jeho nefunkčnosti sa musia obrátiť na vládne orgány.