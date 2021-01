Šíri sa ďalší HOAX: Kolujú nepravdivé štatistiky o počte úmrtí v roku 2020

BRATISLAVA - Začiatkom januára 2021 zdieľali tisíce ľudí príspevky, podľa ktorých mal byť počet úmrtí na Slovensku za rok 2020 na úrovni dlhodobého ročného priemeru, čím chceli spochybňovať reálnosť či rozmer krízy pandémie nového koronavírusu. To však nie je pravda, vyvrátil to Štatistický úrad (ŠÚ) Slovenskej republiky (SR) aj Ministerstvo vnútra (MV) SR.

Počty úmrtí v posledných mesiacoch roka 2020 totiž výrazne narástli v porovnaní s dlhodobými priemermi. Na súkromnom facebookovom profile sa 1. januára 2021 objavil príspevok, ktorého súčasťou boli dva obrázky. Ten vľavo obsahoval snímku stránky ŠÚ SR, kde sa uvádzal skutočný počet úmrtí za rok 2019 na Slovensku 53.234. Obrázok vpravo bol snímkou zo stránky countrymeters.info, na ktorom boli tzv. slovenské populačné hodiny. V riadku ročné úmrtia bol údaj 53.643. Číslo úmrtí 53.643 za rok 2020 sa objavil aj v príspevku z 3. januára. V ňom bola okrem údajov za roky 2019 a 2020 doplnená časová rada úmrtí na Slovensku od roku 2010.

Okrem počtu úmrtí 53.643 sa na sociálnej sieti šírilo aj iné číslo o slovenských úmrtiach za rok 2020, a to 53.655. Agentúra AFP identifikovala takmer 30 príspevkov, ktoré obsahovali obdobné tvrdenia. Tvrdenia o tom, že by na Slovensku za rok 2020 zomrelo niečo cez 53.000 ľudí, teda že počet úmrtí bol na úrovni dlhodobého priemeru, sú nepravdivé. Potvrdil to ŠÚ SR, Polícia SR a aj MV SR. V skutočnosti počet úmrtí narástol a najviac z nich bolo zaznamenaných v posledných mesiacoch roka, súbežne s nastupujúcou druhou vlnou pandémie koronavírusu SARS-CoV-2. Časová rada počtu úmrtí, či už od roku 2010 alebo od roku 1993 až po rok 2019, bola v uvedená správne a pochádza z dát ŠÚ SR. Údaj pre rok 2020 bol však uvedený nepravdivo a nepochádza z oficiálnych dát MV SR či ŠÚ SR.

Ministerstvo vnútra upozornilo na hoax

Zavádzajúci údaj o počte úmrtí pochádza zo stránky countrymeters.info. Tá však neposkytuje skutočné údaje o narodeniach alebo úmrtiach v jednotlivých krajinách sveta v reálnom čase. Na základe dlhodobých demografických trendov a predikcií ponúka len počítadlo odhadov, ktoré sa sústavne navyšuje, čím sa vytvára ilúzia, že čísla sú priebežne aktualizované. V hornej časti stránky je aj varovanie týkajúce sa priamo ochorenia COVID-19: "Prosíme berte na vedomie, že populačné hodiny nezahŕňajú úmrtia spôsobené COVID-19 vírusom." V sekcii Podmienky služby sa na stránke zasa uvádza: "Countrymeters nemôže zaručiť správnosť informácií, ktoré používame. Informácie na tejto webovej stránke môžu obsahovať nepresnosti alebo chyby. Countrymeters.info nepreberá absolútne žiadnu zodpovednosť za akékoľvek chyby na stránke. Akékoľvek spoliehanie sa na tieto informácie je preto výlučne na vaše vlastné riziko."

Ministerstvo vnútra SR 7. januára prostredníctvom facebookového príspevku upozornilo, že sa šíri hoax, ktorý porovnáva počty úmrtí za uplynulé roky, pričom údaje z minulých rokov vychádzajú z dát ŠÚ SR, ale údaje za rok 2020 vychádzajú len z odhadov počtu úmrtí na základe minulých dát alebo demografických prognóz. Na nepravdivé tvrdenia upozornila na facebookovej stránke aj Polícia SR.

ŠÚ SR zverejnil 12. januára na svojom webe článok, v ktorom uviedol: "Údaje o zomretých za skončený mesiac Štatistický úrad SR zhromaždí a spracuje v priebehu dvoch mesiacov. Aby sme obmedzili a vyvrátili šírené nepravdivé hoaxy a dezinformácie zverejňujeme predbežné dáta za november v predstihu." Zo zverejnených dát je zrejmé, že počet úmrtí v SR sa výrazne zvýšil, najmä v októbri a novembri 2020. Agentúra AFP dostala aj údaje z MV SR, z ktorých vyplýva, že počet úmrtí od 1.1. 2020 do 31.12.2020 predstavoval 59.615. Za december pritom ministerstvo zaregistrovalo 7362 úmrtí, čo výrazne vybočuje z priemeru. Dáta z MV SR ukazujú, že najväčší nárast úmrtí bol zaznamenaný v októbri, v novembri a v decembri 2020, teda v čase, keď sa na Slovensku rozšírila druhá vlna ochorenia COVID-19.