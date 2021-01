KORONAVÍRUS Prinášame vám najnovší PREHĽAD opatrení: Matovičovci idú predsa len cestou testovania

Vláda včera po hodinách rokovania schválila zákaz vychádzania a skríningové testovanie. Občania majú od pondelka 18. januára do utorka 26. januára čas na to, aby išli test na koronavírus. Potom už od 27. januára začína platiť sprísnený zákaz vychádzania.

Dôležité teraz je vedieť aj to, kam môžete od 27. januára ísť iba s negatívnym testom a kam aj bez neho. Rovnaké výnimky sa pritom týkajú aj ľudí s absolvovanými dvoma kolami očkovania či prekonaným ochorením za posledných 90 dní . Výnimka sa týka iba detí do 15 rokov a seniorov nad 65 rokov, ktorí majú výnimku iba pri pobyte v prírode a individuálnom športovaní.

Bez absolvovaného testu na koronavírus nemôžete:

- ísť do práce

- dospelí sprevádzať deti do materskej alebo základnej školy

- ísť na výdajné miesto internetových shopov, cestu na výdajné miesto iných nákupných subjektov

- ísť na cestu za účelom vycestovania do zahraničia a tiež naspäť

- ísť do čistiarne odevov, na kúpu novín a tlačovín, do očnej optiky, na doplnenie pohonných hmôt, do banky, poisťovne, knižnice, servisu bicyklov, servisu motorových vozidiel, na poštu (vrátane výdajného miesta zásielkových služieb), cestu do služby technickej a emisnej kontroly vozidiel, na zberné miesta pre príjem žiadostí na vydanie tachografických kariet, do opravovne obuvi, servisu telekomunikačnej techniky

- ísť na hromadné podujatie, ktorého prevádzku povolil Úrad verejného zdravotníctva SR

- ísť do prírody alebo individuálne ísť vykonávať súkromný šport v okrese (výnimku majú deti mladšie ako 15 rokov a osoby staršie ako 65 rokov)

- ísť na orgán verejnej moci, za účelom vykonania výkonu, ktorý sa nedá vybaviť diaľkovým spôsobom

- cesta do školy žiaka druhého stupňa základnej školy, strednej školy a poslucháča staršieho ako 10 rokov

Činnosti aj bez testu:

- ísť k lekárovi na preventívnu prehliadku, plánovanú i neodkladnú zdravotnú starostlivosť, vrátane sprevádzania blízkej osoby

- ísť na testovanie PCR, antigénové testovanie alebo očkovanie

- ísť na pohreb, sobáš, krst

- ísť sa postarať o blízku osobu, ktorá je na takúto starostlivosť odkázaná

- ísť venčiť psa a mačky do 1000 metrov od bydliska, starať sa o hospodárske zviera, navštíviť veterinára

- ísť do najbližšiej samoobsluhy na účel zakúpenia vlastných nevyhnutných životných potrieb (najmä nákup potravín, liekov a zdravotníckych prostriedkov a pomôcok, hygienického tovaru, drogériového tovaru, zabezpečenie starostlivosti o deti, zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá a krmív a ďalších potrieb pre bytové zvieratá, )

- dieťa môže ísť do materskej školy

- žiaci prvého stupňa ZŠ môžu navštevovať školu

- dieťa a sprevádzajúca osoba môže ísť za osobou, ktorá má právo na styk so spomínaným dieťaťom

- rodič môže ísť s dieťaťom odovzdať ho inému rodičovi v rámci striedavej starostlivosti alebo sa s ním inak stretnúť

- presunúť sa do zariadenia sociálnych služieb

- zdravotná vychádzka osoby staršej ako 65 rokov, ZŤP na vozíčku, do 1000 metrov od bydliska samostatne alebo s inými členmi domácnosti

- v rácmi trestného konania dostaviť sa pred orgán činný v trestnom konaní

- ísť na súdne pojednávanie

Školstvo a výučba

Od pondelka pokračuje vyučovanie v školách dištančným spôsobom. Otvorené môžu byť len materské školy pre deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry a pre deti rodičov, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu.

Rovnako môžu byť otvorené školské kluby detí najmä pre deti zdravotníkov, ako aj pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry či pre deti rodičov, ktorí nemôžu pracovať z domu. Žiaci prvého aj druhého stupňa základných škôl a stredoškoláci sa učia dištančným spôsobom.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR predstavilo pred niekoľkými týždňami COVID automat, ktorý obsahoval informácie o úrovni epidemiologickej situácie, za akej by bol možný návrat žiakov k prezenčnej výučbe. Podľa súčasných nepriaznivých dát však nie je možné naplniť plán, podľa ktorého by sa niektoré ročníky mohli vrátiť do tried od pondelka. "Situácia v oblasti ochorenia COVID-19 je na celom Slovensku veľmi vážna. S odborníkmi sme preto tento plán prehodnotili a zhodli sme sa na tom, že najbezpečnejšie pre všetkých bude ešte chvíľu vydržať," uviedol šéf rezortu školstva Branislav Gröhling (SaS). Reagoval tak na základe diskusií s epidemiologickým tímom a ministrom zdravotníctva.

Situácia sa bude opätovne prehodnocovať na budúci týždeň. "V týždni od 18. januára budeme opätovne informovať o tom, ako bude vyučovanie vyzerať od ďalšieho pondelka 25. januára," uzavrel Gröhling.