KORONAVÍRUS V okrese Nitra bolo v sobotu na testoch viac ako 46-tisíc osôb

Informovala o tom TASR prednostka Okresného úradu Eva Hajdamárová. V Nitre sa podľa informácií mesta na sociálnej sieti počas soboty na 42 miestach otestovalo 14.293 ľudí, z toho 137 bolo pozitívnych, čo je 0,95 percenta. Vráble hlásia za sobotu 3872 otestovaných, z nich pozitívne testovaných 95, čo predstavuje 2,45 percenta. Odberové miesta sú v nedeľu v Nitre otvorené do 17. hodiny s posledným odberom o 16.30 hodine, vo Vrábľoch do 19. hodiny a v niektorých obciach podľa Hajdamárovej do 20. hodiny.

V prvý deň 2. kola testovania, piatok (15.1.) prišlo na odberné miesta v Nitre a dvoch obciach okresu spolu 13.736 ľudí, z nich 131 bolo pozitívne testovaných. Ostatné obce okresu sa k testovaniu pridali od soboty. V 1. kole testovania v uplynulom týždni sa nitrianskom okrese zúčastnilo na plošnom testovaní antigénovými testami celkovo 95.558 ľudí, nich bolo pozitívnych 2329, čo je 2,44 percenta.