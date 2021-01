Cestovateľská mapa sa mení z hodiny na hodinu: Platia nové OPATRENIA! Pozor na zmeny na hraniciach

Cestovateľský semafor sa mení doslova z hodiny na hodinu, uviedol to štátny tajomník rezortu zahraničných vecí Martin Klus. Najnovšie sa menia opatrenia na hraniciach s Rakúskom, Nemeckom aj Ukrajinou. Pribúda aj registračná povinnosť do Rakúska aj Spojeného kráľovstva. Polícia bude vykonávať kontrolu dodržiavania nových povinností osôb po vstupe na územie SR náhodne so zameraním najmä na čas, kedy bude hranicu prekračovať najviac osôb.

Slovenská republika nepristúpila k zatvoreniu hraničných priechodov.

Nové cestovné odporúčania

Rezort diplomacie vydal nové cestovné odporúčanie pre všetky krajiny. "V informovaní občanov pokračujeme aj naďalej. Jednak preto, aby sme prispeli k ochrane verejného zdravia na Slovensku, no súčasne nesmieme zabúdať na to, že mnohým z nás pracovné či iné vážne povinnosti nedovolia, aby ostali doma a necestovali napríklad do Rakúska, Česka či Poľska. Sme si toho vedomí a snažíme sa pomôcť, ako sa dá," napísal Klus.

Mapa je aktualizovaná každých 14 dní podľa počtu testov a miery pozitivity v jednotlivých krajinách. (Posledná aktualizácia 14. januára 2021) Zdroj: ecdc.europa.eu

Rakúsko a Nemecko sprísnili podmienky

Rakúsko a Nemecko od piatka sprísnia pre aktuálnu situáciu s pandémiou podmienky vstupu do svojich krajín. Zmeny sa budú týkať aj ľudí prichádzajúcich zo Slovenska. Od piatka bude pri vstupe do Rakúska platiť pre prichádzajúce osoby už aj povinnosť online registrácie. "Výnimky sa budú vzťahovať iba na pravidelných pendlerov, tranzit či výnimočné udalosti (napríklad pohreby)," spresnil na sociálnej sieti štátny tajomník.

Menšie priechody sú uzavreté

MZVEZ na svojom webe informuje, že pri elektronickej registrácii osôb, ktoré vstupujú na územie Rakúska, je potrebné uviesť meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu, dátum vstupu, dátum odchodu, krajinu, z ktorej občan cestuje, pobyt počas posledných desiatich dní pred vstupom, kontaktné údaje i lekárske potvrdenie. Vygenerované potvrdenie o odoslaní elektronickej registrácie musí predložiť občan pri kontrole.

Od piatka polnoci sú zároveň uzavreté menšie hraničné priechody medzi Slovenskom a Rakúskom. Ide o Angern an der March – Záhorská Ves (cestný/kompa), Schloss Hof – Devínska Nová Ves (Cyklomost slobody) a Hainburg an der Donau – Devín (riečny hraničný priechod na rieke Dunaj).

Osobitný režim na hraničnom priechode Jarovce-Kittsee a Moravský Sv. Ján - Hohenau

- hraničný priechod Jarovce - Kittsee je otvorený v čase 6:00 - 22:00 hod., mimo uvedeného času je cesta uzatvorená (odporúčame využiť hraničné priechody Petržalka – Berg a Jarovce – diaľnica)

- hraničný priechod Moravský Svätý Ján - Hohenau je otvorený v čase od 5:00 hod. do 24:00 hod.

Do Nemecka s testom bez výnimky

Nemecko sa aj po rozšírení novej nákazlivejšej mutácie nového koronavírusu rozhodlo sprísniť podmienky vstupu do svojej krajiny z vysokorizikových krajín a oblastí (incidencia viac ako 200 infikovaných na 100-tisíc obyvateľov za posledných sedem dní). Medzi také patrí aj Slovensko. "Cestujúci z takýchto vysokorizikových oblastí alebo oblastí s výskytom mimoriadne infekčných variantov vírusu musia maximálne 48 hodín starý negatívny test na COVID-19 predložiť už pred nástupom do lietadla, vlaku či autobusu smerujúceho do Nemecka alebo pri vstupe na územie Nemecka autom," priblížil Klus.

Zdroj: SITA/Polícia Slovenskej republiky

Toto rozhodnutie platí bez výnimky aj pre cestujúcich, ktorí prekonali COVID-19 alebo absolvovali očkovanie proti tomuto ochoreniu. Zároveň cestujúci, ktorí sa posledných desať dní pred vstupom do Nemecka zdržiavali vo vysokorizikových oblastiach, sa musia prihlásiť aj v elektronickom formulári. Následne sú všetci povinní nastúpiť do povinnej domácej desaťdňovej karantény. "Karanténu je možné ukončiť až po negatívnom výsledku PCR testu (druhý test), ktorý treba podstúpiť najskôr po piatich dňoch strávených v izolácii," spresnil štátny tajomník.

Mení sa aj režim na hraniciach s Ukrajinou

Na hranici s Ukrajinou sa od 15. januára 2021 od siedmej ráno mení režim nasledovne:

Hraničný priechod Vyšné Nemecké – Užhorod

- otvorený nepretržite pre osobnú a nákladnú dopravu

- tento hraničný priechod nemôžu využívať chodci a cyklisti z dôvodu nevyhovujúcej infraštruktúry na ukrajinskej strane.

Hraničný priechod Ubľa - Malyj Bereznyj

- otvorený nepretržite pre osobnú dopravu a nákladnú dopravu do 3,5t

- tento hraničný priechod môžu využívať aj chodci a cyklisti

- vybavované budú vozidlá do 7,5t len za účelom tranzitu územím SR a cestujúci okrem peších na základe výnimky vyplývajúcej z platnej vyhlášky ÚVZ, alebo na základe udelenej výnimky 24/7

Hraničný priechod Veľké Slemence - Mali Slemenci

- zostáva do odvolania zatvorený

- peší cestujúci budú môcť prekračovať štátnu hranicu za podmienok ako doposiaľ len cez hraničný priechod Vyšné Nemecké

Železničný hraničný priechodoch Čierna nad Tisou – Čop a Maťovské Vojkovce – Pavlovo

- nedochádza k žiadnym zmenám

Príchod zo zahraničia na Slovensko

Na úzremie Slovenska síce môže cestovať ktokoľvek, no podmienky príchodu sa menia v závislosti od toho, akú krajinu ste navštívili. Prečítajte si podmienky vstupu na územie SR:

- vracajúci sa občania SR domov, zahraniční rodinní príslušníci občanov SR či cudzinci cestujúci na Slovensko sa musia po návrate zo zahraničia z červenej krajiny (takmer celý svet) zaregistrovať a podstúpiť karanténu

- povinnosť karantény sa nevzťahuje na osoby, ktoré len tranzitujú cez územie SR, na špecifické povolania definované vo vyhláške ÚVZ a na pendlerov, ktorí splnia podmienky uvedené vo vyhláške.

Povinná karanténa (ani iné kroky) sa na vás nevzťahuje , ak sa vraciate z menej rizikových krajín:

- Austrália, Čína, Fínsko, Island, Južná Kórea (Kórejská republika), Nórsko, Nový Zéland, Singapur a Taiwan.

Pokiaľ cestujete z krajiny EÚ, Lichtenštajnska, alebo Švajčiarska a zároveň nie viac ako 3 mesiace pred vstupom ste prekonali ochorenie COVID-19 a môžete sa preukázať potvrdením (príloha 3 platnej vyhlášky ÚVZ SR), nie ste povinní zotrvať v domácej izolácii, ani vykonať žiadne iné kroky.

Ak sa vraciate z členskej krajiny Európskej únie , ktorá nie je uvedená na zozname vyššie (vrátane Lichtenštajnska, Švajčiarska a Veľkej Británie), VZŤAHUJE sa na vás povinná karanténa a ste povinný pristúpiť k nasledovným krokom:

1. Najneskôr pri vstupe na územie SR sa registrujte na webe https://korona.gov.sk/ehranica/ (Policajný zbor vás môže skontrolovať, či ste tak spravili)

2. Izolujte sa v domácom prostredí (platí aj pre členov domácnosti)

3. Po príchode z tzv. červených krajín do domácej izolácie už nie je potrebné hlásiť sa regionálnemu úradu verejného zdravotníctva, ale iba svojmu ošetrujúcemu lekárovi.

4. Najskôr 5. deň po návrate choďte na test, alebo buďte doma 10 dní (ak nebudete mať príznaky, karanténa sa skončí)

ALEBO

1. Vstúpte na územie SR s negatívnym výsledkom testu na COVID-19, nie starším ako 72 hodín

ALEBO

1. Za exaktných podmienok vstúpte na územie SR s negatívnym antigénovym testom na COVID-19, nie starším ako 72 hodín. Pozor, toto pravidlo môžete využiť iba vtedy, ak ste sa zdržiavali IBA v krajinách EÚ + Island, Nórsko, Lichtenštajnsko, Veľká Británia, Švajčiarska.

Pokiaľ cestujete z krajiny EÚ, Lichtenštajnska, alebo Švajčiarska a preukážete sa negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 vykonaným v laboratóriách mimo územia Slovenskej republiky, nie starším ako 72 hodín, alebo negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 podľa prílohy č. 5 vyhlášky vykonaným v laboratóriách na území Rakúska alebo Českej republiky, nie starším ako 72 hodín, nie ste povinní zotrvať v domácej izolácii, ani vykonať žiadne iné kroky.

POZOR: Antigénový test si môžete spraviť iba v Českej republike alebo v Rakúsku - antigénové testy z iných krajín zatiaľ neakceptujeme.

Ak sa vraciate z krajiny mimo Európskej únie, respektíve z krajiny, ktorá sa nenachádza na zozname vyššie, VZŤAHUJE sa na vás povinná karanténa a ste povinný pristúpiť k nasledovným krokom:

1. Najneskôr pri vstupe na územie SR sa registrujte na webe https://korona.gov.sk/ehranica/ (Policajný zbor vás môže skontrolovať, či ste tak spravili)

2. Izolujte sa v domácom prostredí (platí aj pre členov domácnosti)

3. Po príchode z tzv. červených krajín do domácej izolácie už nie je potrebné hlásiť sa regionálnemu úradu verejného zdravotníctva, ale iba svojmu ošetrujúcemu lekárovi.

4. Najskôr 5. deň po návrate choďte na test

POZOR! Od 21. decembra platí povinná karanténa pre každého, kto príde z VEĽKEJ BRITÁNIE

Vzhľadom na prítomnosť novej infekčnejšej mutácie koronavírusu vo Veľkej Británii a Juhoafrickej republike, ktorá nie je detekovateľná niektorými európskymi PCR testami, sa od POLNOCI 21.12. zavádza pre všetkých občanov prichádzajúcich z Veľkej Británie povinnosť karantény , ktorá môže byť ukončená až po absolvovaní PCR testu s negatívnym výsledkom, ktorý sa odoberá najskôr na 5. deň od pricestovania na územie SR.

Každý občan prichádzajúci z Veľkej Británie sa musí najneskôr bezprostredne pri vstupe do Slovenskej republiky registrovať na webe http://korona.gov.sk/ehranica.

Výnimky z povinnej izolácie, resp. testu

V prípade návratu zo zahraničia existuje viacero výnimiek, na základe ktorých nie ste povinný podstúpiť domácu izoláciu, respektíve ju nahradiť PCR testom.

- osoby s trvalým/prechodným pobytom na území SR, ktoré sú občanmi niektorých z krajín EÚ a za posledné tri mesiace prekonali Covid-19

- osoby, ktoré boli v "zelenej krajine"

- vodiči nákladnej dopravy (+ autobusári, piloti, železničiari, námorníci)

- zdravotníci (prevoz pacienta, orgánov, krvi)

- zamestnanci pohrebných služieb pri prevoze ľudských pozostatkov

- osoby idúce na vyšetrenie (konkretizované vo vyhláške) a sprevádzajúca osoba (bez potvrdenia na pobyt do 12 hodín, s potvrdením nad 12 hodín cez https://cestujem.standardnepostupy.sk/)

- tranzit osôb na územie iného štátu bez zastavania (iba natankovať)

- osoby s platným rozhodnutím o striedavej starostlivosti pri ceste za maloletým dieťaťom) a ďalšie špecifické povolania a ciele cesty uvedené vo vyhláške

Pri pravidelnom prekračovaní hraníc sa môžete preukázať aj testami zo zahraničia

Pod pojmom „osoby pravidelne prekračujúce hranice SR" sa rozumejú slovenskí aj zahraniční pendleri, občania SR žijúci v pohraničí susedných štátov, žiaci a študenti, osoby starajúce sa o svojich blízkych, osoby, ktoré obhospodarujú pôdu do 10 kilometrov od hraníc, umelci a ďalší pracovníci v sektore kultúry, ktorí majú výnimku z domácej izolácie a následného testovania.

Ako sú na tom PENDLERI?

Pendleri sú aktuálne povinní pri príchode na územie SR preukázať sa negatívnym antigénovým alebo PCR testom na ochorenie COVID-19. Test nesmie byť starší ako 14 dní. Kontroly na hraniciach sú námatkové.

Koho sa pravidlá týkajú?

Povinnosť sa vzťahuje na osoby, ktoré pravidelne prekračujú hranice. Táto povinnosť sa vzťahuje tiež na občanov SR žijúcich v prihraničných oblastiach susedných štátov (teda do 30 km).

Ide o prekračovanie hraníc za účelom:

- výkonu zamestnania alebo iného obdobného pracovného vzťahu,

- štúdia,

- poskytovania neodkladnej starostlivosti o blízku osobu.

Osoby, ktoré majú trvalý/prechodný pobyt na území SR, môžu dochádzať do zamestnania do susedného štátu bez nutnosti testovania, ale s povinnosťou potvrdenia o zamestnaní. Potvrdenie nájdete na webe ÚVZ.

Osoby, ktoré majú trvalý/prechodný pobyt v oblastiach susedného štátu do 30 km od otvoreného hraničného priechodu, môžu chodiť na územie SR bez nutnosti testovania, ale s povinnosťou potvrdenia o zamestnaní a s negatívnym antigénovým testom vykonaným buď na území SR, Rakúska alebo Česka.

Všetci občania SR, ktorí žijú v takejto oblasti, avšak nie sú zamestnaní, môžu na územie SR cestovať bez akéhokoľvek potvrdenia o zamestnaní. Vyhláška ÚVZ pozná aj v prípade pendlerov celý rad výnimiek, ktoré sa týkajú cestovania medzi susednými štátmi - platia pre občanov SR, ale aj pre občanov Česka, Maďarska, Poľska a Rakúska. Týkajú sa ciest študentov za účelom štúdia/prijímačiek, členov športových klubov, osoby starajúce sa o svojich príbuzných, osoby obhospodarujúce pozemky do 10 km od hranice, športovcov vybraných najvyšších súťaží a účinkujúcich v audiovizuálnom diele.

Sprevádzanie pri ceste na letisko

Osoby, ktoré prepravujú svojich blízkych z/na medzinárodné letiská na území Česka, Poľska, Maďarska a Rakúska, sa najneskôr pri odchode zo Slovenska musia zaregistrovať na naletisko.mzv.sk.

Pri kontrole sa musia preukázať vytlačeným potvrdením tejto registrácie a letenkou prepravovanej osoby alebo jej elektronickou kópiou. Cestu sú povinné vykonať výhradne cez územie členských štátov EÚ, bez zastavenia (s výnimkou zastavenia na nevyhnutné tankovanie pohonných látok a nástup či výstup prepravovanej osoby).

Všetky dôležité a aktuálne informácie o podmienkach vstupu na Slovensko či do ostatných krajín nájdete na stránke ministerstva zahraničných vecí.