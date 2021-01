Patrik vo svojom tátošovi viezol plné vrece drog: FOTO Šokujúce slová polície!

Keď policajti koncom októbra krátko po polnoci pri hraničnom priechode medzi obcou Sudoměřice a mestom Skalica zastavili 25-ročného Patrika na aute Renault Scenic, ani len netušili, aké "prekvapenie" ich čaká.

„Pri kontrole sa im muž priznal, že vo svojom aute vezie na zadnom sedadle takmer dvojkilové igelitové vrece plné sušenej marihuany, ktoré im dobrovoľne aj vydal,“ uviedli policajti na sociálnej sieti. Seničan mal pri sebe aj menšie igelitové vrecúško a plechovú nádobku s rovnakým obsahom.

Policajti všetko zaistili a poslali na expertízu do Bratislavy. Výsledky boli tiež prekvapujúce. Mladík podľa polície prevážal v aute množstvo, z ktorého by sa dalo vyrobiť viac ako 3 500 bežných dávok marihuany. „Na čiernom trhu by za toto množstvo mohol zinkasovať viac ako 17 000 eur,“ skonštatovali ochrancovia zákona.

Seničan už čelí obvineniu

Vyšetrovateľka obvinila mladíka z obzvlášť závažného zločinu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi. „Muž je stíhaný na slobode a za spáchaný skutok mu hrozí trest odňatia slobody na 10 až 15 rokov,“ dodali policajti.