VIDEO Autorka bestsellerov varuje rodičov: FOTO Šok v detskej izbe, jej syn Samuel (†16) náhle zomrel

Bermanová na Instagrame napísala, že jej syn kontaktoval dílera prostredníctvom Snapchatu. Obchodník potom ponúkol jej synovi tabletku, ktorú vydával za údajne relatívne neškodný liek Xanax, sedatívum na predpis. Tableta bola pravdepodobne falošná a zjavne obsahovala mimoriadne silnú drogu fentanyl.

„Robia to preto, že sa ľudia stávajú závislejšími, a to je dobré pre podnikanie. Vedie to však k predávkovaniu a deti vôbec netušia, čo berú. Moje srdce je zlomené a neviem, ako ďalej žiť. Píšem to preto, aby viac detí nezomrelo,“ napísala Bermanová.

Bermanová uviedla, že díler dodal drogu do domu Samuela. Pre NBC News povedala, že krátko pred svojou smrťou požiadal Samuel svojho otca o cheeseburger. "O hodinu neskôr som išla do jeho izby hovoriť o stáži, ktorú mal robiť toto leto. A on tam bol na zemi. Mŕtvy.“

Opioidy sú v USA obrovským problémom. V decembri informoval zdravotnícky úrad CDC o novom vysokom počte úmrtí na drogy: Počas jedného roka zomrelo 81-tisíc ľudí - viac ako kedykoľvek predtým.

Laura Bermanová, ktorá sa v USA stala známa ako vzťahová terapeutka, televízna moderátorka a autorka kníh, varuje: „Dávajte pozor na svoje deti.“

Samuel bol študentom. Potom sa však počas krízy v Corone cítil izolovaný a nechal sa uniesť na experimentmi s drogami.