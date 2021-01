VIDEO Kukláči uzavreli okolie Justičáku. Policajné manévre pre odsúdeného Ruska

BRATISLAVA - Pred Justičným palácom bolo horúco! Policajná eskorta krátko po štvrtej hodine zablokovala okolie väznice. Tri policajné autá sprevádzali dve biele dodávky a asi päť kukláčov so samopalmi strážilo okolie, kým sa brána väznice otvorila a dodávky vošli dnu. Do budovy Justičného paláca totiž priviezli právoplatne odsúdeného Pavla Ruska.

Tvrdý verdikt, tvrdé opatrenia! Bývalý minister a podpredseda vlády si dnes vypočul nekompromisný verdikt. Najvyšší súd potvrdil verdikt Špecializovaného trestného súdu a poslal bývalého šéfa televízie Markíza Pavla Ruska a Mariána Kočnera na 19 rokov definitívne z a mreže. Dôvodom je falšovanie televíznych zmeniek v hodnote 69 miliónov eur. „Senát dospel k záveru, že bolo jednoznačne a bez pochybností preukázané, že skutky sa stali, a že ich spáchali práve obžalovaní. Proti tomuto rozhodnutiu Najvyššieho súdu žiadny ďalší riadny opravný prostriedok nie je prípustný.“ uzavrela v stanovisko Najvyššieho súdu hovorkyňa súdu Alexandra Važanová.

Topky.sk nasnímali prísne bezpečnostné opatrenia a postupy, za ktorých Pavla Ruska preeskorotvali do väznice, v ktorej strávil posledné týždne. Bezpečnostné zložky nenechali nič na náhodu. Bývalého ministra hospodárstva strážili zo všetkých strán. Kukláči ozbrojení samopalmi obkľúčili okolie Justičného paláca, uzavreli všetky príjazdové cesty a chvíli čakania vošli do prísne stráženého objektu v centre Bratislavy. Kde presne si Pavol Rusko 19 ročný trest odpyká zatiaľ nie je známe. Isté je len to, že roky väzenie za falšovanie zmeniek strávi v najprísnejšom stupni stráženia a toto sú jedny z posledných záberov, ktoré preukazujú, že Pavol Rusko, ktorý bol svojho času považovaný za jedného z najmocnejších mužov na Slovensku to má skutočne zrátané.