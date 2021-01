KORONAVÍRUS Statusové súboje Matoviča a Sulíka už začínajú byť trápne: Páni, kde sa to až skončí?

BRATISLAVA - Niekto by si pomyslel, že na svoj vek už budú mať v sebe toľko "chochmesu", aby sa podobným vyjadreniam vyhýbali, no očividne to tak nie je. Reč je o premiérovi Igorovi Matovičovi (OĽaNO) a ministrovi hospodárstva Richardovi Sulíkovi (SaS). Celý kolotoč sa spustil po tom, ako skončila tlačovka premiéra k celoplošnému testovaniu, nasledne všetko do svojich rúk zobrala animovaná postavička zo zahraničného seriálu Simpsonovci!

Nekonečná prehadzovačka sa začala na včerajšej tlačovke, keď predseda vlády opätovne skritizoval postup Ministerstva hospodárstva (MH) SR pri obstarávaní antigénových testov v predchádzajúcich týždňoch. Efekt nenakúpených antigénových testov môže podľa vyhlásení Matoviča znamenať 4300 zbytočných obetí a ekonomické škody v objeme jednej miliardy eur.

Sulík to opäť obrátil na žart

Minister hospodárstva je už, zdá sa, po všetkých tých kritických ohlasoch zo strany Matoviča na podobné vyjadrenia zvyknutý. S chladnou hlavou a humorom zareagoval aj teraz, keď použil známu kreslenú postavičku Barta Simpsona zo známeho seriálu Simpsonovci, ktorý píše na tabuľu trest. Text trestu však prerobil na aktuálnu situáciu. "Nehnevám sa na Igora, to Slovensku nepomôže," píše sa na tabuli, pričom Sulík vyzýva hlavne "na pokoj".

O deň neskôr zakontroval Matovič

Sulíkov "kreslený" status si evidentne prečítal aj Matovič, ktorý v krátkom čase pripravil svoju verziu tejto scénky. "Pýtal som plán! Dali ho. UKŠ schválený. Vraj testy mám kúpiť, aby ľudia nemreli ... ale mne sa výhovorky zachceli. Starí? Chorí? Bezbranní? Nevadí! Luxus v Dubaji! Kde chudáci signál nemali! ... a nevinní ľudia pomreli...," odkázal Sulíkovi premiér, pričom si opäť neodpustil odkaz na jeho dovolenku v zahraničí.

Matovič dokonca pri prvom pokuse o napísanie statusu urobil chybu a namiesto názvu programu, ktorý má veľmi rád Richard Sulík, Excel napísal "Exel".

Ľudia im to spočítali

Či už pod prvým alebo druhým statusom to ľudia vládnym politikom pekne spočítali. Pýtajú sa ich, či už náhodou nestačilo. "Už len to, že to postujete, je absolútne nehorázne. Denne tu umierajú desiatky ľudí a Vy si tu vymieňate trápne obrázky," píše jedna z nespokojných osôb pod statusom.

Pridali sa aj ostatní. "Máte si to prebrať medzi štyrmi očami, prípadne si dať "po papuli". Jeden čo má vždy pravdu a druhý čo nechodí na rokovania vlády," popisuje ďalší občan.

Kritika aj od politológa

Na správanie Sulíka a Matoviča nenašiel pozitívne slovo ani politológ Michal Cirner. "Dnes je politika aj reality show, kde sú výstrednosti odmenené pozornosťou médií a potenciálnych voličov. Taká je politická móda komunikácie v súčasnosti a každý chce byť "trendy". Najlepšie je mať elegantný a kultivovaný štýl, ktorý nikdy nevyjde z módy. To však vedia len rozumní politici," skonštatoval Cirner. "Je to naťahovacia hra o egu a vyvolávaní pozornosti. Je to infantilné, ale bohužiaľ účinné," dodal.