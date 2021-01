KORONAVÍRUS Sulík má toho dosť: Po Matovičových útokoch už viac nemôžem byť ticho!

VIDEO Tlačová konferencia SaS:

Súper OĽaNO sa podľa liberálov, zdá sa, zmenil

Generálny manažér SaS Roman Foltin začal na tlačovej konferencii svoju reč. "Poslanecký klub a republiková rada a zástupcovia našich regionálnych štruktúr stoja za svojím predsedom, ktorý môže rátať s ich plnou podporou v tejto neľahkej situácii," vyhlásil Foltin. Dodal tiež to, akoby sa zdalo, že súperom OĽaNO už nie je opozícia, ale SaS. "Strana SaS sa naďalej hlási k rovnakým hodnotám a už nikdy neodbočí. Máme dojem, akoby premiér na tieto závery zabudol. Vyzývame OĽaNO ako nášho koaličného partnera, aby dodržiavali dohodu členov koalície z 23. novembra 2020, ku ktorej sa sami prihlásili," prečítal vyhlásenie Foltin.

„Žiaľ, vyhlásenia pre médiá a sociálne siete pôsobia, ako by najväčším súperom hnutia OĽaNO už neboli Smer a Hlas so svojím korupčným správaním, ale koaličná SaS. Tento osobný konflikt prichádza v najnevhodnejšom čase, keď sa krajina zmieta v druhej vlne pandémie. Všetky sily a energia by mali smerovať k upokojeniu obyvateľov a k riešeniu situácie. Deje sa však pravý opak a výsledkom je polarizácia a rozoštvávanie spoločnosti,“ uviedol podpredseda SaS a člen republikovej rady Branislav Gröhling.

Výstup SaS z vlády by nebolo v záujmoch Slovenska a preto zostáva pevnou súčasťou koalície, dodal Foltin. Sulík sa poďakoval republikovej rade a štruktúram strany.

Mlčať už nie je možné, vyhlásil Sulík

"Žijeme v pohnutej dobe. Nie je obvyklé, aby konflikty medzi koaličnými partnermi eskalovali takto vysoko, ako je tomu teraz," hovorí Sulík. "Dostávam odkazy, prečo si to všetko nechám, prečo mlčím. Dôvod bol ten, že Slovensko sa nepotrebuje pozerať na dvoch hádajúcich sa koaličných partnerov a preto som nereagoval a nebudem to robiť ani dnes," vysvetľuje Sulík. "Situácia sa však natoľko vyhrotila, že ďalšie mlčanie by bolo kontraproduktívne. Prekvapila ma táto intenzita útokov. Chápem to síce kvôli tlaku, no na druhej strane veľa útokov je cez čiaru. Hlavne to, čo pribudlo v poslednej dobe sú čisté nepravdy," hovorí predseda SaS.

Predsedovi OĽaNO vraj takú radosť, že by sa s ministrami SaS z vlády pobral, neurobí. Nie je vraj ani pravdou, že by Matovčovi posielal odkazy o hrozbe povalenia vlády. "Nedáva to zmysel a ani logiku. Ak by SaS odišla, vládna koalícia by bola síce destabilizovaná, no mala by naďalej 82 hlasov na vládnutie," opakuje Sulík.

Obvinenie zo smrti ľudí

"Bol som Igorom Matovičom obvinený za smrť 4300 ľudí. Toto už je naozaj za čiarou a možno to už aj napĺňa skutkovú podstatu ohovárania," skonštatoval Sulík, pričom pripomenul, že premiér bol na svadbe v lete bez rúška, následne zvyšoval počet ľudí na svadbe na 100. "Potom 12. novembra došlo na to, že kostoly boli otvorené. Toto všetko sú faktory, ktoré podnecovali šírenie Covidu-19. Následne sme napísali pandemický plán, ktorý sa volá Semafor zdravia. Keby premiér bol býval prijal tento plán vtedy, kedy sme ho predstavili a postupovali by sme podľa neho, tak Slovensko by 8. decembra vyzeralo takto," ukázal Sulík mapu okresov.

Následne Sulík mal členom vlády napísať plán cez e-mail, ktorý začal na tlačovke priamo citovať. Tiež vyslovil úprimnú sústrasť všetkým ľuďom, ktorí prišli o svojich blízkych kvôli Covidu-19. "Táto tlačovka by ani nebola, keby ma premiér krivo neobvinil zo smrti tisícov ľudí," uzavrel Sulík. "Ak premiér bude v útokoch pokračovať, budem ich ignorovať. Ak bude o mne klamať, budem na to reagovať a dávať vecí na pravú mieru," odpovedal na otázku o vážnosti situácie predseda SaS.

S nákupom nekvalitných testov vraj nič nemá

Sulík odmieta, že by mal niečo dočinenia s nákupom RapiGen testov na ochorenie COVID-19, ktoré premiér Igor Matovič (OĽANO) označil za zlé. Sulík na štvrtkovej tlačovej konferencii vyhlásil, že nákup týchto testov ešte pred prvým plošným testovaním riadil sám premiér. Odsúhlasila to vtedy podľa jeho slov i komisia, ktorú tvorili aj zástupcovia rezortu zdravotníctva.

Musel spresniť, s čím vlastne na nahrávke súhlasil

Sulík vraj na pondelkovom (11. 1.) rokovaní vládneho kabinetu súhlasil len s testovaním cez víkend v najzamorenejších okresoch, nie s celoplošným testovaním ľudí na ochorenie COVID-19.

Nahrávka z rokovania vlády:

Sulík priznáva, že ostatní členovia vlády sú oprávnene prekvapení, že hovorí niečo iné na rokovaní kabinetu a niečo iné na verejnosti. "Premiér Igor Matovič sa na rokovaní opýtal, či súhlasíme s celoplošným masívnym testovaním a vzápätí pokračoval, že tento víkend by sa začalo testovať v najpostihnutejších okresoch. Nato som mu skočil do reči a povedal, áno, s tým súhlasíme. Mal som však na mysli najpostihnutejšie okresy," priblížil vicepremiér s tým, že jeho kolegovia to pochopili tak, že súhlasí aj s celoplošným testovaním. "Došlo k nedorozumeniu, kolegom som sa ospravedlnil," skonštatoval Sulík.

V prípade testovania odporúča minister počúvať odborníkov, poučiť sa z minulosti a vylepšiť postup. Premiér podľa neho pripustil, žeby sa celoplošné testovanie mohlo realizovať posilnením mobilných odberových miest (MOM). "S tým plne súhlasíme," deklaroval Sulík. Otázne však podľa jeho slov ostáva, čo nastane, ak sa niekto na testovaní nezúčastní. Podpredseda vlády vidí omnoho dôležitejší zmysel v testovaní zamorených okresov.

Testov bude dostatok, sľubuje vicepremiér, schytal to však od premiéra aj od Naďa

Sulík deklaruje, že na Slovensku bude dostatok testov. Minulý týždeň ich prišlo 2,6 milióna a tento týždeň má prísť rovnaký počet. V hre je aj možnosť nakúpiť ďalších päť miliónov testov, ktoré by mohli prísť do niekoľkých dní. "Na testoch to istotne nestroskotá," povedal vicepremiér.

Premiér Matovič a aj minister obrany Jaroslav Naďa (obaja OĽANO) kritizovali v stredu Sulíka, za to, že niečo hovorí na rokovaní vlády a iné na verejnosti. Naď tvrdí, že Sulík v pondelok explicitne súhlasil s návrhom na plošné testovanie. Matovič vyhlásil, že lož nemôže byť donekonečna pracovným nástrojom, preto urobila vláda precedens a zverejní zvukový záznam zo záveru pondelkového rokovania vlády, z ktorého by mali byť zrejmé postoje jednotlivých členov kabinetu k plošnému testovaniu.

Sulíkovo správanie nepovažuje za korektné ani minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO). "Keď niekto takýmto spôsobom funguje, pre mňa to je klamstvo," skonštatoval. Po stredajšom rokovaní vlády vyhlásil Matovič, že Sulík na pondelkovom rokovaní kabinetu vedel, k čomu sa vyjadruje. Vysvetlenie, ktoré minister hospodárstva poskytol v stredu verejnosti, vníma premiér ako rétoriku, ktorá nie je v súlade s pravdou. Matovič odporúča ľuďom vypočuť si zverejnenú nahrávku z pondelkového rokovania vlády a posúdiť, či naozaj došlo k nedorozumeniu. Premiér tvrdí, že v stredu prelomili tabu zverejňovať nahrávky z rokovania vlády, a preto nevylučuje, že sa tak môže stať aj v budúcnosti.