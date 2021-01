Výbor NR SR eviduje jedného kandidáta na šéfa ÚŠP: Čas na nominácie je do piatka

Poslanec NR SR Milan Vetrák

Zdroj: TASR - Martin Baumann

BRATISLAVA - Ústavnoprávny výbor Národnej rady (NR) SR zatiaľ oficiálne eviduje jedného kandidáta na špeciálneho prokurátora, a to advokáta a exministra Daniela Lipšica. Potvrdil to predseda výboru Milan Vetrák (OĽANO). Nominácie sa môžu podávať do piatka (8. 1.). Kandidovať za šéfa Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) má aj prokurátor ÚŠP Peter Kysel. Nominuje ho Rada prokurátorov SR.