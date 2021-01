Ministerstvo zverejnilo dokumenty k Lučanskému: Prečo bol v cele sám? DETAILY z osudného dňa

BRATISLAVA - Ministerstvo spravodlivosti SR zverejnilo v pondelok večer dokumenty súvisiace so zranením zosnulého bývalého policajného prezidenta Milana Lučanského, aj s incidentom z dňa, keď sa pokúsil o samovraždu.

Zverejnenie dokumentov avizovala šéfka rezort Mária Kolíková, informáciu o tom zaslal hovorca Peter Bubla. "Po posúdení a potrebnej anonymizácii sprístupňujeme materiály z prvej udalosti z 9. decembra 2020, ako aj z mimoriadnej udalosti z 29. decembra 2020. A rovnako zverejňujeme prehľad najčastejších otázok a odpovedí, ktoré sme v nadväznosti na uvedenú udalosť zaznamenali," uviedol Bubla.

Pripomenul, že vzhľadom na charakter údajov a ochranu osobných údajov bolo potrebné právne posúdiť rozsah, ktorý možno zverejniť a materiály v nevyhnutnej miere anonymizovať. Ministerka uviedla, že kamerové zábery nemôžu zverejniť, pretože by sa tým marilo trestné konanie. Zverejnenie dokumentov avizovala Kolíková po pondelkovom prvom stretnutí vyšetrovacej komisie zriadenej na prešetrenie úmrtia policajného exprezidenta i jeho skoršie zranenie oka. Komisia má 17 členov.

Prečo bol vo väzbe sám?

Milana Lučanského poslala do väzby sudkyňa Špecializovaného trestného súdu Pamela Záleská 6. decembra. Bývalého policajného prezidenta umiestnili do cely v Prešove. Vo zverejnenom dokumente sa uvádzajú podmienky, za akých mala byť väzba vykonávaná. Lučanský bol v prísnej kolúznej väzbe a keďže išlo o bývalého vrcholového príslušníka Policajného zboru, malo sa predísť prípadnému ovplyvňovaniu svedkov.

"Režimové činnosti s obvineným vykonávať tak, aby neprichádzal do kontaktu s inými obvinenými alebo odsúdenými. Pri vyvádzaní z cely zabezpečiť neprítomnosť iných väznenýmch osôb v priestoroch pohybu obvineného," píše sa v dokumente s názvom Návrh na prijatie bezpečnostných opatrení v súvislosti s umiestnením obvineného Milana Lučanského.

To nič, udrel som sa

Dokumenty obsahujú aj záznam z 10. decembra, kedy si mal Milan Lučanský spôsobiť zranenie oka, ktorý si neskôr vyžiadalo operáciu. V ňom sa opisuje, ako si príslušník väzenskej stráže počas rutinnej rannej kontroly všimol začervenané viečko bývalého generála.

"Počas rozhovoru mi obvinený Lučanský povedal: "To nič, udrel som sa.""" píše sa v dokumente s tým, že Lučanský povedal, že ošetrenie nie je potrebné. Aj napriek tomu bola kontaktovaná väzenská lekárka. Lučanský sa dožadoval ošetrenia až na druhý deň, keď bol predvádzaný za obhajcami. Povedal, že cvičil a zdravotný stav sa mu zhoršil. V dokumente sa konštatuje, že cudzie zavinenie je vylúčené.

Kontrola z ministerstva

Ďalším dokumentom je záznam o vykonaní ministerskej kontroly v nemocnici. Píše sa v nej to, že Milan Lučanský o svojom zranení uviedol už medializované informácie o cvičení a poranení si oka. Snažil sa vyvrátiť aj hoaxy, ktoré sa začali šíriť na konšpiračných stránkach a na sociálnej sieti, preto poskytol vyjadrenie prostredníctvom svojho advokáta.

Lučanský kontrole povedal, že k poraneniu došlo tak, že zakopol v noci o papuču a udrel sa o posteľ. Spôsobené to malo byť vyčerpaním z dlhej cesty z Chorvátska, následným zadržaním a výsluchom a prítomnosťou nákazy koronavírusom u rodinných príslušníkov. Zo záverov správy vyplýva, že kontrola potvrdila to, že zranenie nebolo spôsobené inou osobou.

O zdravotný stav sa zaujímal aj prokuratúra

O informácie k zraneniu Milana Lučanského žiadala aj okresná prokuratúra v Prešove. V dokumentoch, ktoré zverejnilo ministerstvo sa nachádza aj odpoveď nemocnice.

„Mechanizmus vzniku zranenia korešponduje s vyjadrením menovaného, pretože pri klinickom vyšetrení ani pri CT vyšetrení neboli zistené iné stopy úrazu. Napríklad výrazný opuch mäkkých tkanív v oblasti očnice či zlomenina tvárových kostí, alebo kostí tvoriacich očnicu,“ napísal riaditeľ nemocnice Miloš Drgo.

Samovražda

Posledným dokumentom je záznam opisu z dňa, kedy sa bývalý policajný prezident pokúsil o samovraždu. Milan Lučanský sa obesil vo svojej cele 29. decembra počas deviatich minút bez dozoru. Úradný záznam je výpoveďou podpráporčíka Jaroslava Vaška, ktorý kontroloval Lučanského celu a našiel aj jeho nehybné telo.

To, že niečo nie je v poriadku mal zistiť o 16:39, kedy Lučanského vyzval na to, aby si zobral jedlo. Ten na jeho výzvu nereagoval. Dozorca cez bufetové okienko videl, že nehybne leží na posteli tak, že k priezoru boli otočené jeho nohy. Potom vstúpil do cely.

„Zistili sme, že menovaný leží na bruchu s hlavou tesne nad čelom postele, okolo krku mal jedenkrát otočenú ústavnú teplákovú bundu, ktorá bola uviazaná o hornú konštrukciu poschodovej postele,“ píše sa v zázname. Dozorca stlačil núdzové tlačidlo, jeho kolega medzitým volal operátorovi, aby privolal záchranku. Začali s oživovaním Lučanského. Záchranka prišla približne 20 minút od nájdenia Lučanského dozorcom a po jeho zabezpečení ho previezli do nemocnice.