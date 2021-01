SNS vyzýva starostov a primátorov, aby vyvesili čierne vlajky na počesť Lučanského

Šéf mimoparlamentnej SNS prostredníctvom svojho videa apeluje na starostov a primátorov, aby vyvesili čierne vlajky na pripomenutie si úmrtia generála Lučanského. Súčasne ocenil starostu obce Obyce Milana Garaja, ktorý tak už urobil a ktorý je iniciátorom spomenutej výzvy.

„Či sa to niekomu páči alebo nie, má plné právo na to, aby mu štát, ktorému slúžil, vzdal úctu. Týmto gestom chceme iniciovať vyvesenie čiernej vlajky aj pred inými obecnými a mestskými úradmi a mala by viať aj na Ministerstve vnútra SR, Ministerstve spravodlivosti SR a Prezídiu policajného zboru SR,“ uviedla hovorkyňa SNS Zuzana Škopcová.