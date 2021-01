Lučanského (†51) manželka prehovorila: Slová plné bolesti aj ostrá kritika ministra vnútra

BRATISLAVA – Manželka Milana Lučanského zažíva obrovskú bolesť. V príspevku na sociálnej sieti spomína na posledný deň so svojím mužom a nešetrí kritikou na adresu ministra vnútra.

„Nemám silu sa vyjadrovať k momentálnej situácii o smrti môjho manžela, bez ktorého môj život stratil zmysel, a bolesť, ktorú držím v sebe, je natoľko ťažká, že len vďaka svojim deťom, ktoré sú mi v tejto chvíli najväčšou oporou, dokážem ustáť toto najťažšie obdobie môjho života,“ napísala Lučanského manželka. Tvrdí, že naposledy bola s manželom 29. decembra, teda deň pred jeho smrťou. „Netušila som, že to bude ten najhorší a zároveň posledný deň s ním.“

Lučanská zároveň kritizuje šéfa rezortu vnútra Romana Mikulca, ktorý podľa slov mohol dať vyvesiť čiernu vlajku na budovu Ministerstva vnútra SR. „Kým ja som mala za chrbtom Mikulcovo komando pri posteli môjho muža v nepriestrelných vestách a so samopalmi v ruke, pán minister vnútra R. Mikulec sa zabával na chate v Martine na Martinských holiach, kde je do dnešného dňa. A tak sa pýtam sama seba, to naozaj chcem tak veľa, aby niekto tak kompetentný, ako je minister vnútra R. Mikulec v demokratickej krajine, ktorý zabezpečuje bezpečnosť a poriadok v nej, mu bolo naozaj za ťažko vyvesiť čiernu vlajku nad budovou ministerstva vnútra a vzdať mu tak účtu na počesť jeho pamiatke?“ pýta sa Lučanská.