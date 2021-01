Minister Mikulec to povedal na rovinu: Čierne vlajky na počesť Lučanského nebudú

Krátko popoludní sa Martina Lučanská na svojom facebookovom profile rozhodla napísať status, ktorý má aktuálne viac ako 20-tisíc lajkov. Okrem iného v ňom napísala: „Kým ja som mala za chrbtom Mikulcovo komando pri posteli môjho muža v nepriestrelných vestách a so samopalmi v ruke, pán minister vnútra R. Mikulec sa zabával na chate v Martine na Martinských holiach, kde je do dnešného dňa. A tak sa pýtam sama seba to naozaj chcem tak veľa, aby niekto tak kompetentný, ako je minister vnútra R. Mikulec v demokratickej krajine, ktorý zabezpečuje bezpečnosť a poriadok v nej, mu bolo naozaj za ťažko vyvesiť čiernu vlajku nad budovou ministerstva vnútra a vzdať mu tak účtu na počesť jeho pamiatke?“

Sociálne siete okamžite zaplnilo množstvo výziev o uctenie pamiatky Milana Lučanského. Reakcia ministra vnútra Romana Mikulca na status vdovy Lučanskej nenechala na seba dlho čakať.

„Generál Lučanský bol vo väzbe 3 týždne. Tí, ktorí ho poznali roky, sa zhodujú v tom, že ho vnímali ako chlapa. Muža, ktorý sa vždy problémom postavil čelom. Len on sám vie, prečo tomu tentokrát tak nebolo. Prečo sa po troch týždňoch rozhodol pre takéto zásadné a definitívne riešenie? Prečo to urobil po 23 dňoch vo väzbe? Prečo nevypovedal pred vyšetrovateľmi a neskôr na súde, kde by mohol povedať všetko a preukázať svoju nevinu, ak bol presvedčený, že sa žiadneho trestného činu nedopustil? Nemyslím si, že generál Lučanský bol mužom, ktorý sa vzdáva bez boja. Najmä, ak bol o svojej nevine skutočne presvedčený,“ napísal v úvode statusu Mikulec. Pri týchto slovách sa to však neskončilo a zareagoval aj na slová Lúčanskej o zábave na chate s pohárikom v ruke a pripomenul aj dôvody, prečo bol Lučanský vo väzbe, kde sa podľa oficiálnych informácií pokúsil o samovraždu.

Zdroj: TASR/Jakub Kotian

„Je mi úprimne ľúto p. Lučanskej a straty jej manžela. Prešla však do zbytočného útoku a vynechala fakty, ktoré stáli úplne na začiatku celého príbehu. Generál Lučanský čelil závažným obvineniam z prijímania úplatkov v dvoch skutkoch, pričom ich výška mala prekročiť pol milióna eur. Samozrejme, že na Slovensku platí prezumpcia neviny a pán Lučanský nebol ešte právoplatne odsúdený, o to zásadnejšia je preto otázka - prečo sa rozhodol konať tak, ako konal? Je mi veľmi ľúto, že manželka p. Lučanského v statuse o nesmiernej bolesti a žiali súčasne rieši moje súkromie. Po mesiacoch, kedy nikto z nás vo vláde nerozlišoval medzi pracovnými dňami a víkendom, som si dovolil stráviť pár dní so svojou rodinou. S negatívnym PCR testom, v bubline, pred sprísnením opatrení. Zároveň chcem vysvetliť, že zrejme (ani pre ňu) nie je novou informáciou, keď poviem, že je štandardným postupom, keď v nemocnici dohliadajú na hospitalizovaného väzobne stíhaného, príslušníci PZ,“ vysvetlil svoj postoj k slovám vdovy minister.

No a na záver statusu ministra zaznela aj reakcia na výzvu o vyvesení čiernych vlajok na počesť zosnulého generála. „Strata blízkej osoby je bez debaty mimoriadne bolestivou životnou skúsenosťou. Je však smutné, keď z riadkov, venovaných najbližším, cítiť politické motívy a pozadie. Na záver by som chcel dodať, že vzhľadom na skutočnosť, že nie sú naplnené podmienky vyhlásenia štátneho smútku a s ohľadom na okolnosti prípadu, ministerstvo vnútra nepristúpilo k vyveseniu čiernych zástav na štátnych budovách. Príslušníci Policajného zboru si, samozrejme, môžu uctiť pamiatku generála Lučanského na Prezídiu Policajného zboru, kde je umiestnená kondolenčná kniha, rovnako ako zapálením sviečky na všetkých pracoviskách Policajného zboru.“