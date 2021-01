Pri referende za predčasné voľby má vzniknúť apolitická petičná zostava, tvrdí Robert Fico

Robert Fico

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

BRATISLAVA - Pri pokuse o referendum za predčasné voľby by mala vzniknúť apolitická petičná zostava, podporená politickými stranami a rôznymi inštitúciami. Myslí si to predseda Smeru-SD Robert Fico. V rozhovore avizoval, že na tom začínajú pracovať. Ak by bolo referendum úspešné, jeho výsledok podľa Fica musí byť záväzný.