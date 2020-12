Prezidentka Čaputová reaguje na kritickú situáciu v nemocniciach: Veľká výzva Slovákom!

Zuzana Čaputová

BRATISLAVA - Do konca roka sa v nemocniciach očakáva až 3000 pacientov s ochorením COVID-19 a 300 na pľúcnej ventilácii. Prezidentka SR Zuzana Čaputová na to upozornila na sociálnej sieti po telefonáte s ministrom zdravotníctva Marekom Krajčím (OĽANO). V súvislosti so situáciou preto hlava štátu apeluje na ľudí, aby obmedzili kontakty na minimum, a to aj nad rámec aktuálnych opatrení. Dodala, že zdravotníkom môžu ľudia pomôcť tiež tým, že sa vyvarujú rizikových aktivít, ktoré ich môžu dostať do nemocnice.