KORONAVÍRUS Dobrá správa pre cestovný ruch! Od polnoci funguje schéma pomoci

Verí, že do konca tohto roka odídu prvé peniaze na účty dotknutých podnikov. "Ide o pomoc, ktorá predstavuje kompenzáciu fixných nákladov. To znamená, že predstavuje kompenzáciu straty na tržbách, ktoré utŕžili podniky v cestovnom ruchu, v porovnaní s rokom 2019," priblížila Bruncková s tým, že pomoc bude vyplácaná aj spätne. Ozrejmila, že percento pomoci je priamo závislé od poklesu tržieb. Je to odstupňované od 2 do 10 %.

Výzva, ktorá bola pripravená, je k schéme štátnej pomoci "de minimis", teda do 200.000 eur na jeden podnik. Obdobie, ktoré pokrýva, je od 1. apríla 2020 do 31. októbra 2020. Pomoc zahŕňa subjekty z oblasti cestovného ruchu, ktoré sú uvedené na stránke ministerstva dopravy ako oprávnení žiadatelia. "My už v priebehu budúceho týždňa budeme zasielať na notifikáciu veľkú schému štátnej pomoci," doplnila Bruncková. Ak bude schválená Európskou komisiou (EK), táto schéma by išla do výšky 3 miliónov eur na jeden podnik.

Zaberie vám tom 15 minút

Žiadosť o pomoc je online formulárom na stránke slovensko.sk. Riaditeľ sekcie cestovného ruchu MDV Radúz Dula dodal, že k žiadosti je pripravený zoznam dokumentov a informácií, ktoré jednotlivé podnikateľské subjekty na vyplnenie potrebujú. Dĺžka vyplnenia žiadosti je podľa neho na úrovni približne 15 minút. "Odporúčame konzultáciu s účtovníkom alebo daňovým poradcom, ale vedia si túto žiadosť vyplniť aj podnikateľské subjekty, konatelia alebo majitelia samostatne," skonštatoval. Na zjednodušenie prístupu k žiadosti existuje i videonávod.

Prezident Zväzu cestovného ruchu (ZCR) SR Marek Harbuľák poukázal na to, že v stredu (16. 12.) to bude práve desať mesiacov, keď boli prijaté prvé reštrikčné opatrenia, ktoré zatvorili podniky poskytujúce služby v cestovnom ruchu. "Prišlo to v takej tej poslednej chvíli, ale je dôležité, že táto pomoc, a teda výzva, ktorá bola dnes zverejnená, je tu a že podniky v cestovnom ruchu si môžu požiadať o kompenzácie v rámci tejto schémy," zdôraznil.

Harbuľák si myslí, že v rámci možností, ktoré Slovenská má, aj v rámci pravidiel poskytovania pomoci stanovených EK sa pri tejto schéme dosiahlo maximum toho, čo sa dalo. Naznačil však, že je ešte niekoľko vecí, ktoré by vláda mohla prehodnotiť. Priestor vidí napríklad v štátnych zárukách, ale aj v oblasti dane z pridanej hodnoty (DPH).