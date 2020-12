Polícia varuje Slovákov pred pochybnými e-shopmi: Z týchto radšej nenakupujte!

Slováci pred Vianocami nakupujú hlava nehlava. Určite ale stojí za to dobre si preveriť si stránku, z ktorej si objednávajú, no úplne najlepšie je nakupovať z takých, s ktorými majú už nejaké skúsenosti. Slovenská polícia v tejto súvislosti dáva do pozornosti internetové galérie lookshop.sk a nakuplacno.sk, na ktoré majú ťažké srdce mnohí nespokojní zákazníci. Postup je zväčša rovnaký - pošlete peniaze za tovar vopred, no ten nedostanete, prípadne ho dostanete až po niekoľkých mesiacoch. "Z dostupných informácií vyplýva, že prevádzkovateľom oboch stránok je spoločnosť Shaoxing Jiaqi Trade Co s.r.o. so sídlom v pražskom Starom Meste," informuje polícia.

SLOVÁCI PRED VIANOCAMI NAKUPUJÚ CEZ INTERNET HLAVA NEHLAVA: VIACERÍ NÁM PÍŠETE O INTERNETOVÝCH STRÁNKACH NAKUPLACNO.SK A... Posted by Polícia Slovenskej republiky on Thursday, 10 December 2020

Viacerí ľudia sa sťažujú na to, že po uskutočnení objednávky im tovar prišiel po dlhom čase v nevyhovujúcej kvalite, alebo im nebol doručený vôbec. V takýchto prípadoch odstúpili od zmluvy, na čo majú zákonný nárok, no svoje peniaze doteraz nedostali späť. Problémom je aj to, že predajca so spotrebiteľmi vôbec nekomunikuje žiadnym zo spôsobov uvedených na stránke internetového obchodu.

Zdroj: Getty Images

Takto sa môžete brániť

Polícia pri tejto príležitosti spotrebiteľom odporúča dôkladne zvážiť nákupy prostredníctvom vyššie uvedených webových stránok. "V prípade, že ste sa stali obeťou takéhoto podvodu, podajte na polícii trestné oznámenie. V závislosti od výšky škody môže ísť buď o priestupok proti majetku alebo o trestný čin podvodu. Poprípade sa obráťte aj na svoju banku so žiadosťou o vrátenie peňazí."