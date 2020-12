AKTUÁLNE Jankovská je opäť pred vyšetrovateľmi: VIDEO Ďalšie výpovede proti mocným na Slovensku!

Monika Jankovská na policajnom prezídiu v Bratislave

Zdroj: Ján Zemiar

BRATISLAVA - Bývalá štátna tajomníčka a exsudkyňa Monika Jankovská sa nedávno rozhodla spolupracovať s políciou. Priznala sa k viacerým trestným činom, no to, že by ona sama vzala úplatky, odmieta. Jankovská z trestnej činnosti usvedčuje aj ďalších ľudí.