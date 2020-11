Monika Jankovská prelomila mlčanie! Spoza mreží vypovedala proti exministrovi

BRATISLAVA - Prvý úder Moniky Jankovskej! Potom, ako bývalú štátnu tajomníčku previezli koncom októbra na Úrad špeciálnej prokuratúry, sa začali sa diať veľké veci. Z výsluchu pred prokurátormi najskôr stiahli dozorujúcu prokurátorku Valériu Simonovú, ktorá celú akciu naplánovala. Na prokuratúre potom strávila viac ako 10 hodín. Po vyše mesiaci sa na svetlo sveta dostala informácie o tom, že Jankovská začala skutočne plniť to, čo avizovala. Ako prvé padlo meno exministra životného prostredia Petra Žigu.

Podľa našich informácií má bývalá štátna tajomníčka už prvý veľký výsluch za sebou. A začala pekne zostra tak, ako avizovala. Dva nezávislé zdroje nám potvrdili, že vo svojej prvej veľkej výpovedi sa zamerala na exministra životného prostredia Petra Žigu. Výpoveď Moniky Jankovskej však nie je zaznamenávaná ako operatívna informácia. Bývalá štátna tajomníčka podľa informácií Topky.sk podala svoju výpoveď formou trestného oznámenia.

Dôvodom má byť to, aby sa prípad, ktorý sa rozhodla prokurátorovi oznámiť, nedal zamietnuť pod koberec. V súvislosti s najnovšími informáciami sme oslovili samotného exministra Petra Žigu, ktorý získal v posledných voľbách 28 386 preferenčných hlasov na kandidátke Smeru – SD a aktuálne je členom Pellegriniho HLAS-u.

Počuli ste, že Monika Jankovská začala spolupracovať s políciou?

Počul, jasne...

Predmetom trestného oznámenia a meno, ktoré Monika Jankovská spomína vo svojej výpovedi, je vaše meno pán Žiga. Dokážete si predstaviť o čom vypovedá?

Neviem si vôbec predstaviť. Keď to bude tak, tak ja samozrejme sa dostavím na políciu a budem vypovedať. Vôbec neviem o čo sa jedná.

Čo mohla povedať prokurátorovi, alebo policajtom, vôbec netušíte?

Ja neviem. Škoda sa k tomu vyjadrovať, lebo neviem.

Mali ste informáciu o tom, že o vás vypovedá?

Nemal som takú informáciu.

Neboli ste zatiaľ ani predvolaný na políciu?

Nie nebol... Ale počkám, keď ma predvolajú, dám výpoveď. Ja k tomu zaujmem stanovisko. K čomu ona mohla vypovedať ja naozaj neviem. Ja nemám žiadnu vedomosť o tom, že by ona mala dôvod na mňa podávať trestné oznámenie.

Prokuratúra mlčí

O reakciu sme požiadali aj prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry. Či už bolo v súvislosti s výpoveďou Moniky Jankovskej začaté trestné stíhanie alebo vznesené obvinenie konkrétnej osobe zatiaľ nevieme. Svoju reakciu na zaslané otázky nám zatiaľ neposkytli.

Reakcia advokáta Moniky Jankovskej

Advokát Moniky Jankovskej Peter Erdös na naše otázky odpovedal len v krátkosti. „To či bolo podané trestné oznámenie nemám vedomosť. V procesnom postavení oznamovateľky ju nezastupujem“.

Strastiplná cesta k výpovedi

Ešte v auguste sme informovali o tom, že Monika Jankovská ponúkla skalpy oligarchu aj ministrov. List s týmto avízom napísala šéfovi Národnej kriminálnej agentúry Branislavovi Zurianovi so žiadosťou o návštevu vo väznici. Prvé stretnutie, ktoré Zurian plánoval sa však neuskutočnilo. Zatrhla ho prokurátorka Valéria Simonová, ktorá dozoruje kauzu Búrka. Práve v tejto súvislosti je Jankovská od marca 2020 vo väzbe.

Branislav Zurian sa však s bývalou štátnou tajomníčkou nakoniec stretol. Spoločne absolvovali hneď niekoľko rozhovorov. Počas nich Monika Jankovská vyslovila záujem o spoluprácu pri odhaľovaní trestnej činnosti, o ktorých má vedomosť a ponúkla aj vlastné priznanie. To všetko chce vymeniť za nižší trest a prepustenie z väzby na slobodu. Jankovská po stretnutiach so Zurianom, napísala list aj prokurátorke Simonovej. V ňom požiadala o stretnutie so samotnou Simonovou a jej nadriadeným.

Simonová tieto úkony naplánovala na koniec októbra. Keď však nastal deň „D“ nadriadený prokurátorky Simonovej, podľa informácií Topky.sk, rozhodol o tom, že Simonová sa úkonu nezúčastní a stretnutie s Jankovskou absolvuje prokurátor Peter Kysel, ktorý má na starosti aj zločinecké skupiny. Práve Peter Kysel bude s najväčšou pravdepodobnosťou dozorovať veci, ku ktorým sa Monika Jankovská rozhodla vypovedať.