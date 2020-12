OĽANO navrhuje skrátiť funkčné obdobie sudcov ÚS, zmeniť chcú aj systém kreovania senátov

Poslanec NR SR Milan Vetrák

Zdroj: TASR - Martin Baumann

BRATISLAVA - Funkčné obdobie sudcov Ústavného súdu SR by sa mohlo skrátiť tak, aby ďalšie vládne garnitúry volili iba časť sudcov. Navrhuje to OĽANO v pripravovanej zmene Ústavy SR a s ňou súvisiacou reformou justície. Na štvrtkovej tlačovej konferencii to povedal predseda Ústavnoprávneho výboru Národnej rady SR Milan Vetrák.