Byty sú aj napriek pandémii stále drahé: Možné svetielko nádeje na konci tunela by mohlo prísť na jar

BRATISLAVA - Ani súčasná pandémia nového koronavírusu neznížila už tak vysoké ceny bytov, hoci to niektorí ľudia ešte v jej začiatkoch predpokladali. Dopyt po vlastnom bývaní totiž stále neutícha, a to ani v týchto kritických dňoch, kedy ľudstvo sužuje pandémia. Existuje však istá nádej, že s príchodom jari by sa mohla situácia zlepšiť.

Informujú o tom Hospodárske noviny. Rast cien však podľa ich slov nestráca na sile ani teraz, pretože v treťom kvartáli roka 2020 vyskočili medziročne až o 8,5 percenta. V porovnaní s minulým rokom tak ide o 1,5-percentný nárast v stúpaní cien.

Ceny rastú, ale prečo?

To, prečo sa ceny bytov udržujú aj napriek pandémii stále na vysokých úrovniach je pravdepodobne stále tým, že ponuka stále zaostáva za dopytom po bytoch. Čo sa týka rebríčka podľa OECD máme ako Slovensko najvyšší podiel vlastníctva domov a bytov. „V našich podmienkach je vlastné bývanie vnímané ako nutnosť, zatiaľ čo na západe viac ako luxus,“ povedal pre HN analytik z Národnej banky Slovenska Roman Vrbovský. Nemení to podľa neho ani klesajúca kúpyschopnosť Slovákov.

Aj napriek tomu, že sa v rokoch 2012 až 2020 zdvihla priemerná mzda o 41 percent, našinec si aj tak môže dovoliť iba ten istý počet metrov štvorcových z ročnej výplaty.

Zdroj: Getty Images

Možná nádej

Analytici však predpokladajú, že ani toto obdobie nepotrvá večne a už čoskoro by sa mohla situácia zlepšovať. Ide totiž o stranu ponuky, ktorá by mohla mať väčší priestor. „Jarná sezóna býva silná a to bude platiť aj v budúcom roku. Ponuku podporí aj očakávané uvoľnenie pandemických opatrení,“ myslí si prezident Združenia realitných kancelárií Slovenska Matej Kucharič. To by mohlo spôsobiť to, že dynamika cien by mohla spomaliť a rásť ďalej, no už miernejším tempom ako v predošlom období. „Ceny nových projektov ovplyvňuje zdĺhavé vybavovanie povolení,“ dodáva Kucharič. Na cenách sa však podpisujú aj meniace sa normy a drahší materiál. „Nie je to otázkou záujmu. Vysoký dopyt je aj po starších bytoch, ceny však rastú pomalšie,“ uzavrel.

Tu sa však naráža na ďalší problém, keďže developeri nemusia stihnúť dobehnúť dopyt o byty a domy. „Vlastné bývanie bude čoraz atraktívnejšie vo všetkých regiónoch a tempo výstavby nebude schopné uspokojiť veľký dopyt. To bude tlačiť aj na ceny smerom hore,“ tvrdí prezident Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska Ján Palenčár.