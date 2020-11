Dráma v Trnave! Muž (29) sa po nemocnici pohyboval so zbraňou, šokujúce zistenia polície

Fakultná nemocnica v Trnave ( Ilustračné foto)

Zdroj: TASR - Lukáš Grinaj

TRNAVA – Polícia zaistila muža, ktorý sa pohyboval vo Fakultnej nemocnici Trnava v noci na pondelok so strelou zbraňou. Ako neskôr vysvitlo, 29-ročný Trnavčan prišiel do nemocnice za mužom, ktorého mal krátko predtým náhodným výstrelom pri spoločnom popíjaní postreliť do nohy.