KORONAVÍRUS Progresívne Slovensko predstavilo 50 opatrení na zvládnutie krízy na Slovensku

"Koronakríza pred nás postavila dve veľké výzvy naraz, ochrániť životy a zdravie ľudí, a súčasne zvládnuť ekonomickú a sociálnu situáciu, ako jednotlivcov, tak celej krajiny. Žiadna krajina na svete ešte nenašla univerzálne správne riešenia, z mnohých príkladov sa však vieme poučiť," uviedla predsedníčka PS Irena Bihariová.

Hnutie navrhuje napríklad zavedenie regionálneho semafora pri pandemických opatreniach a posilnenie kapacít Úradu verejného zdravotníctva SR na trasovanie kontaktov. Odporúča tiež robiť pretestovania PCR testami a trasovanie pri pozitívnych osobách z antigénového testovania. Zvýšiť by sa podľa PS mala podpora duševného zdravia a subjektom, ktoré poskytujú pomoc obetiam domáceho násilia. Posilniť by sa mali aj kapacity štátu v boji proti dezinformáciám.

Na pomoc malým a stredným podnikateľom hnutie navrhuje poskytovanie okamžitých kompenzácii pre prevádzky, ktoré sú v dôsledku opatrení zavreté. Taktiež odporúča aj odpustenie odvodov pre samostatne zárobkovo činné osoby. PS uvádza, že sa majú zrovnoprávniť zamestnanci a samozamestnávatelia vo výške poskytovanej pomoci.

V oblasti gastra a cestovného ruchu by sa mala napríklad znížiť daň z pridanej hodnoty. Prevádzky by sa mohli otvoriť za prísnych a jednotných hygienických opatrení. Kompenzovať by sa mohli aj ich fixné náklady, ako sú nájom, energie či lízing strojov, uviedlo hnutie.

Na pomoc kultúre a kreatívnemu priemyslu PS navrhuje kompenzácie ušlého zisku za zrušené hromadné podujatia. S prihliadnutím na epidemickú krivku by sa mohli uvoľniť opatrenia týkajúce sa hromadných podujatí v interiéri aj exteriéri. Hnutie tvrdí, že opatrenia by sa mali viazať na hygienické opatrenia v závislosti od priestorov a schopnosti organizátora zabezpečiť ich. Verejné zdroje by sa mali investovať do nákupu diel a služieb v kultúrnom priemysle a do budúcich projektov.

V sociálnej oblasti je jedným z návrhov podporiť nízkoprijímové skupiny obyvateľov a slobodných rodičov a poskytnúť im náhradu za stratu príjmu. Počas krízy by sa podľa PS mal vytvoriť aj priestor pre cyklistov a hromadnú dopravu.