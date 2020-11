Kolaps nemocníc v Bratislave predvídali: Chyba nie je v lôžkach! Alarmujúci nedostatok lekárov a sestier

IVRA upozorňuje, že vedenie Univerzitnej nemocnice v Bratislave (UNB), ale najmä Ministerstvo zdravotníctva SR ako zriaďovateľ od marca 2020 nezabezpečilo zvýšenie lôžkových kapacít pre Covid 19 pozitívnych pacientov vyžadujúcich pľúcnu ventiláciu. UNB má pritom dostatočný počet lôžok. Dôvodom sú nedostatok prístrojového vybavenia a dlhodobý nedostatok zdravotníckeho personálu, najmä zdravotných sestier, čím nie je možné využívať plný potenciál lôžok UNB. To má za následok, že sa hovorí o kolapse v rámci nemocníc v BSK a zastavení poskytovania bežných aj plánovaných výkonov zdravotnej starostlivosti.

Inštitút ďalej upozorňuje, že zároveň sú ohrozovaní aj Covid 19 negatívni pacienti a to tým, že pacienti, ktorí vyžadujú umelú pľúcnu ventiláciu, sú hospitalizovaní na klinikách anesteziológie a intenzívnej medicíny na Kramároch a v Ružinove, kde ležia aj Covid 19 negatívni pacienti. "Ministerstvo zdravotníctva SR zlyhalo v príprave na druhú vlnu a fatálne zlyháva počas druhej vlny pandémie neodbornosťou a neriadením krízovej situácie," hovorí IVRA.

„Ministerstvo zdravotníctva SR o tomto probléme vedelo, ako sa pripravilo a ako riadi súčasnú krízovú situáciu. Ak Ministerstvo zdravotníctva nezvláda situáciu, v ktorej je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti 500m od budovy Ministerstva zdravotníctva SR, ako zvláda nemocnice, ktoré sú vzdialené niekoľko sto km?“ pýta sa inštitút.

Nedostatok lekárov a sestier

IVRA tvrdí, že podľa dostupných informácií má Univerzitná nemocnica v Bratislave 2 550 lôžok pre pacientov. Na porovnanie susedná AKH vo Viedni má 2 200 lôžok. Pritom z 2 550 postelí má UNB vyčlenených pre liečbu Covid pozitívnych pacientov iba 130 lôžok, čo predstavuje iba približne 5 %. UNB by nemala mať problém absorbovať pacientov ani na 10 % a viac % kapacity lôžok, čiže minimálne dvojnásobok, 250 Covid 19 pozitívnych pacientov. UNB v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR napriek tomu už pri stovke pacientov hovorí o kolapse.

Dôvod je pritom podľa IVRA úplne prozaický. Tým je dlhodobý nedostatok lekárov a zdravotných sestier. Na uvedený počet postelí má UNB iba približne 1 000 lekárov a 2 000 zdravotných sestier. V praxi to znamená, že aj bez pandemickej situácie má, resp. môže mať UNB problémy so zabezpečením bežnej zdravotnej starostlivosti. Počet zdravotných sestier na tento počet 2550 lôžok by mal byť minimálne 3 500 zdravotných sestier, čo je skoro dvojnásobok.

V rámci UNB je podľa IVRA práve nedostatok zdravotníckeho personálu, v tomto prípade lekárov, ale najmä zdravotných sestier hlavným problémom, prečo nie je možné využívať všetkých 2 550 lôžok, ktoré by mala mať UNB reálne k dispozícii na poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Podľa IVRA sa táto situácia s nedostatkom zdravotných sestier „maskuje“ priebežným „maľovaním priestorov a ich rekonštrukciou“. IVRA zároveň vidí nesúlad k počtom 130 deklarovaných reprofilizovaných lôžok v rámci UNB.

Kramáre majú lôžok dostatok

Ako príklad uvádza v rámci UNB nemocnicu na Kramároch. Táto má podľa dostupných údajov 630 lôžok. Nemocnica na Kramároch má ako jediná Infekčnú kliniku, takže by v rámci aktuálneho pandemického stavu mohla mať reprofilizovaných až 20% lôžok, čo predstavuje súčasný počet cca 130 lôžok v rámci BSK. Tým pádom by UNB nemala mať problém s absorbovaním všetkých 130 Covid 19 pozitívnych pacientov len na Kramároch, takže v nemocnici Ružinov, Antolská a Mickiewiczova by bolo možné zabezpečovať bežnú aj plánovanú zdravotnú starostlivosť v plnom rozsahu.

Aj napriek tomu bolo v rámci týchto pracovísk oznámené pozastavenie plánovaných výkonov. Infekčná klinika na Kramároch pritom podľa dostupných informácií v súčasnosti vôbec nezabezpečuje starostlivosť o Covid 19 pozitívnych pacientov s potrebou pľúcnej ventilácie. Pozitívni pacienti, ktorí vyžadujú umelú pľúcnu ventiláciu, musia byť hospitalizovaní na klinikách anesteziológie a intenzívnej medicíny na Kramároch a v Ružinove, čím sa Covid 19 pozitívni pacienti môžu dostávať medzi bežných pacientov, pretože UNB nemá viac prístrojového vybavenia a nemá ani viac zdravotníckeho personálu.

Podľa IVRA včasnou prípravou zo strany zriaďovateľa, Ministerstva zdravotníctva SR mala byť zabezpečená zdravotná starostlivosť o minimálne 250 Covid 19 pozitívnych pacientov v rámci BSK. UNB naopak pri počte 130 pacientov hlási kolaps. IVRA už v otvorenom liste z 15.10.2020 Ministrovi zdravotníctva vyzývala ministra Krajčího ma nápravu, pretože sa podľa Inštitútu neprijali v predstihu opatrenia na riadenie Covid 19 pandémie. Inštitút poukázal na to, že ministerstvo pracuje bez koncepcie a stratégie ako zvládnuť túto situáciu, takisto ako bez relevantnej prípravy a podpory poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.

IVRA zároveň v otvorenom liste poukázala, že pandémiu zvládame najmä vďaka entuziazmu lekárov, sestier, personálu nemocníc a ambulancií a manažmentov nemocníc.