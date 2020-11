EÚ by mala komunikovať s Ruskom o zastavení represálií v Bielorusku, tvrdí Korčok

Ivan Korčok

Zdroj: TASR - Jaroslav Novák

BRATISLAVA – Najdôležitejším cieľom vo vzťahu k Bielorusku je v tejto chvíli zastaviť masívne represálie. EÚ by sa o to mala pokúsiť aj prostredníctvom komunikácie s Ruskou federáciou. Minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nominant SaS) to uviedol na štvrtkovej tlačovej konferencii.