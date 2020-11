KORONAVÍRUS Dnešné protesty proti vláde: Dankovci rešpektujú opatrenia, Fico je sám zvedavý ako to dopadne

BRATISLAVA - Už dnes by sa mali v uliciach hlavného mesta počas 31. výročia Nežnej revolúcie konať viaceré demonštrácie. Platí pritom núdzový stav, počas ktorého je zakázané zhromaždenie viac ako šiestich ľudí. Pôvodne sa do ulíc chystali predstavitelia opozičného Smeru, ĽSNS a mimoparlamentného SNS. Z týchto troch už svoj postoj zmenili národniari, predseda Smeru oznámil, že sa so Smerom chystajú postaviť k soche Alexandra Dubčeka pri Národnej rade. Následné protesty v uliciach sú v individuálnom záujme.

Smer bude dnes pred parlamentom

Zhromaždenie ohlásili na 15-tu hodinu poobede predstavitelia opozičného Smeru-SD. Prídu sa pokloniť pred sochu Alexandra Dubčeka pred Národnou radou SR s tým, že potom je účasť ľudí na proteste v meste na čisto dobrovoľnej báze. "Usmievame sa keď čítame tie vyjadrenia ministra vnútra o tom, ako budú zasahovať voči ústavným činiteľom, ako budú dávať pokuty. Tak toto je najväčšia vizitka, akú si vláda môže vystaviť," povedal Fico.

"Prídeme pred sochu Alexandra Dubčeka uctíme si jeho pamiatku. Považujeme ho za symbol novembra 1989. Prihovoríme sa ľuďom a nebudeme nikomu brániť, aby sa pridal na individuálnej báze k protestom, ktoré sú organizované v Bratislave," povedal Fico a dodal, že Smer odmieta prejavy násilia a výtržnosti. "Tam bude mať polícia právo zasiahnuť," skonštatoval.

Národniari zmenili názor

Medzi tými, ktorí na utorok avizovali protestné zhromaždenie boli národniari z SNS, no tí už zdá sa zmenili názor. "Slovenská národná strana s poľutovaním prijíma verejné aktuálne informácie, že na Slovensku sú hromadne rušené zhromaždenia, podujatia a akcie súvisiace so 17. novembrom 2020. Vláda SR opätovne úmyselne vytvorila chaos a predĺžením núdzového stavu o 45 dní bráni akémukoľvek prejavu nespokojnosti občanov. SNS berie na vedomie aj rušenie a zmenu podujatí, na ktorých sa chcela zúčastniť najmä v hlavnom meste Bratislava. Chápeme ťažkú situáciu organizátorov - občanov a plne rešpektujeme ich rozhodnutia," píše SNS v tlačovej správe.

Zdroj: TASR – Jaroslav Novák

SNS pritom ešte nedávno avizovala zhromaždenie na Hodžovom námestí v Bratislave. Teraz sa situácia zmenila. "Veríme, že vláda využije zajtrajší (dnešný, pozn. red.) deň na to, aby zabránila použitiu násilia na občanoch našej vlasti. Najľahšie je ľudí utláčať, ťažšie je zodpovedne a citlivo vládnuť," dodal tlačový odbor SNS.

Zdroj: SNS

Prídu aj členovia ĽSNS

Svoju účasť na dnešných protestoch potvrdili aj predstavitelia extrémistickej ĽSNS Mariana Kotlebu. "17. novembra, symbolicky počas štátneho sviatku Dňa boja za slobodu a demokraciu, príďte do Bratislavy na protivládny protest. Nebojte sa zákazov, ani "núdzového stavu", ktorý na to obdobie zatiaľ schválený nie je (a je jedno, aj keď bude - veď núdzový stav je pre Matoviča len nový štandard ako zavrieť ľuďom ústa). Na posledný protest prišli len tí najodvážnejší, teraz poďte všetci. Nebojte sa ničoho! My tam určite budeme," píše podpredseda ĽSNS a europoslanec Milan Uhrík.

Minister včera zdvihol varovný prst

Minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) apeluje na občanov, aby zvážili svoju účasť na avizovaných utorkových (17. 11.) zhromaždeniach. Ak niekto z opozičných politikov dnes vyzýva na zhromažďovanie, pošliapava podľa neho odkaz 17. novembra. Hovorí, že demokracia je aj o pravidlách, ktoré platia pre každého. Uviedol to na pondelkovej tlačovej konferencii.

"Zákaz zhromažďovania ani núdzový stav tu nebol zavedený preto, aby si tu niekto nemohol vyjadriť svoj názor," podotkol minister. Vláda robí podľa neho všetko pre to, aby spomalila šírenie vírusu a chránila zdravie obyvateľov. Slovensko je podľa neho zatiaľ v boji s novým koronavírusom v porovnaní s okolitými krajinami pomerne úspešné. Treba však zamedziť tomu, aby sa zvýšil nápor ľudí v nemocniciach. "Korona si nevyberá, koronu nezaujíma politický názor nikoho," dodal.

Minister uviedol, že majú informácie o organizátoroch protestov, ktorí sa nesnažia vyjadriť svoj názor. "Týmto ľuďom ide o to, aby sa pobili, aby ničili majetok, aby ohrozovali životy druhých ľudí," poznamenal. Polícia podľa neho situáciu monitoruje, bližšie informácie nechcel prezradiť z taktických dôvodov.

Dočasný policajný prezident Peter Kovařík dôrazne vyzval ľudí, aby sa s policajtmi nebili. Pripomenul, že v čase núdzového stavu sú tresty za útok na verejného činiteľa 12 až 25 rokov odňatia slobody. "Nemôžeme dovoliť, aby sa nám to zvrhlo do násilia, aby sa nám to zvrhlo do ulíc," poznamenal.

Na medicínske riziká zhromažďovania v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 upozornil odborník na infektológiu Vladimír Krčméry. Poukázal na zvýšenú mobilitu, vysokú hustotu ľudí na jednom mieste a frekventovanejšie využívanie dopravy. "Nepreťažujme náš zdravotnícky systém," požiadal. Ako podotkol, protestujúci si môžu priniesť infekciu domov, do rôznych kútov Slovenska.

Eskortná súčinnosť je pripravená

Príslušníci Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) nie sú nasadení do akcie počas plánovaných protestov v Bratislave v utorok (17. 11.). Zbor bol požiadaný len o eskortnú súčinnosť. V reakcii na viaceré informácie šíriace sa na sociálnych sieťach to uviedla hovorkyňa ZVJS Monika Kacvinská. Vysvetlila, že polícia zbor požiadala, aby do pohotovosti poskytol dva eskortné autobusy. Keďže ich môžu podľa jej slov riadiť len príslušníci ZVJS, zapojení do akcie teda budú maximálne ako vodiči.

Za nepravdivé informácie šíriace sa na internete označila to, že počas víkendu mali nadriadení na rôznych stupňoch velenia obvolávať príslušníkov ZVJS, aby rátali, že 17. novembra budú nasadení pri protestoch v Bratislave. "Žiadny z riaditeľov ústavov a rovnako generálny riaditeľ zboru nevydali nariadenie, na základe ktorého by príslušníci mali byť prepravení do Bratislavy s cieľom zásahov počas spomínaných protestov," reagovala hovorkyňa.

Vysvetlila, že ZVJS poskytne do pohotovosti polícii dva eskortné autobusy. O tie podľa jej slov požiadalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru Bratislava a majú slúžiť v prípade nevyhnutnosti eskorty väčšieho počtu osôb. "Do policajnej akcie nebudú zapojení príslušníci ZVJS ináč ako vodiči týchto autobusov, keďže eskortné vozidlá zboru môžu viesť len príslušníci ZVJS," priblížila Kacvinská.

Hovorkyňa ZVJS ozrejmila, že ich súčinnosť vyplýva zo zmluvy medzi ministerstvami vnútra a spravodlivosti, i z čiastkových dohôd o vzájomnej spolupráci medzi ústavmi a krajskými riaditeľstvami polície. ZVJS a polícia tak spolupracujú pri spoločných zákrokoch "pri riešení krízových situácií vo vzťahu k obvineným a odsúdeným alebo pri ochrane verejného majetku". Dodala, že spolupracujú i pri eskorte väčšieho počtu osôb, ktoré sa nevzťahujú priamo len na obvinených a odsúdených. Ako príklad z minulosti uviedla poskytnutie eskortných vozidiel ZVJS z júla minulého roku, keď policajti zadržali väčší počet futbalových fanúšikov.

November nepatrí fašistom, komunistom a extrémistom, odkazuje minister Naď

Svoj nesúhlas s dnešnými plánovanými demonštráciami vyjadril už aj minister obrany Jaroslav Naď, ktorý si myslí, že výročie novembra nepatrí "fašistom, extrémistom a komunistom,". "Zneužívanie hodnôt slobody a demokracie na šírenie extrémizmu, na ohrozovanie majetku či dokonca zdravia občanov, alebo na násilnú snahu o zmenu režimu, to nie je demokracia a sloboda. To je porušovanie ústavy a zákonov. Špeciálne v období, keď je nielen Slovenská republika, ale v podstate takmer celý svet zasiahnutý pandémiou," píše v statuse minister.

Zdroj: Topky - Ján Zemiar

Ísť na protest je pošliapaním odkazu novembra, tvrdí SaS

Proti dnešným zhromaždeniam je aj vládna SaS. „Odkaz 17. novembra 1989, keď ľudia spojení na námestiach myšlienkou slobody a demokracie pocítili svoju silu a slabosť totality, je výrazným symbolom nádeje nášho národa. Boj za demokraciu však stále neskončil. Napriek rôznym sklamaniam, je našou každodennou úlohou bojovať za demokraciu a právny štát. Zápas o ľudskú slobodu, spravodlivú spoločnosť a funkčný demokratický štát sa novembrovými udalosťami nezavŕšil, ale začal svoju novú etapu,“ uviedla predsedníčka poslaneckého klubu SaS Anna Zemanová.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Podľa liberálov je dôležité, aby sa pripomínali ľudské obete, ktoré sa spájajú s komunistickou a fašistickou minulosťou spoločnosti. Podľa SaS by si národ tento odkaz nemal nechať ukradnúť stranami, ktorých členovia sa otvorene hlásia k totalitným ideológiám.

„Je neprijateľné, aby odkaz boja za slobodu bol zneužitý na politický boj s cieľom ničiť právny štát, ktorý sme si vybojovali. Ísť protestovať na námestia napriek zákazu zhromažďovania znamená pošliapavať ideu právneho štátu a odkaz novembra. Za akú slobodu chcú protestovať predstavitelia ĽSNS? Za neprávoplatne odsúdeného fašistu Mariana Kotlebu? Ak ide protestovať aj Robert Fico, je namieste položiť si otázku, či bude protestovať za slobodu svojich kumpánov, ktorí sedia momentálne vo väzení. Pridávať sa ku kotlebovcom je hanbou pre akúkoľvek stranu, ktorá sa hlási k demokracii,“ doplnil podpredseda NR SR Milan Lurenčík.

Zdroj: TASR - Jaroslav Novák

Mimoparlamentné strany

KDH na sociálnej sieti uviedlo, že žiadny, ani ten najmenší krok k lepšiemu a spravodlivejšiemu Slovensku nie je zbytočný a má veľkú cenu. "Zvlášť v časoch rastúcej vlny extrémizmu, populizmu, relativizmu a dezinformácií. KDH vzišlo z disentu proti komunizmu a stojí na hodnotách Novembra '89," doplnilo hnutie.

Zdroj: TASR/Miroslava Mlynárová

Mimoparlamentná strana SPOLU ďakuje za slobodu a demokraciu. "Naše deti dnes môžu študovať a cestovať po celom svete a čítať knihy, aké chcú. Pred 31 rokmi by to nebolo možné," uviedla strana na sociálnej sieti. Ako tvrdí, deťom je potrebné pripomínať, že sloboda nie je samozrejmosť. "Je dôležité nezabúdať, že mnohé z toho, čo je dnes všedné, by bez 17. novembra nebolo," dodala strana. Progresívne Slovensko tvrdí, že sa nesmie zabudnúť na to, že so slobodou ide ruka v ruke aj veľká zodpovednosť.