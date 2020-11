Sudca o väzbe pre policajnú elitu: Prešli na stranu zločinu! Gašpar o akcii OČISTEC vedel

Akcia Očistec bola zameraná na bývalých vysokých policajných funkcionárov. Medzi zadržanými bol bývalý prezident policajného zboru Tibor Gašpar, bývalý šéf NAKA Peter Hraško či exšéf Národnej jednotky Finančnej polície Bernard Slobodník a ďalší ľudia. Prokurátor podal návrh na ich väzobné stíhanie, o ktorom rozhodoval sudca Špecializovaného trestného súdu Rastislav Stieranka. Ten vo väčšine prípadov návrhu vyhovel.

Stieranka v Uznesení o vzatí do väzby, ktoré majú Topky k dispozícii, popísal, že v roku 2012, keď Tibor Gašpar zriadil Národnú kriminálnu agentúru, vzniklo aj tzv. Bödörovo komando. Práve nitrianskemu podnikateľovi Norbertovi Bödörovi, ktorý je v súčasnosti tiež vo väzbe, vyšetrovatelia pripisujú organizovanie skupiny, do ktorej patrili policajní funkcionári.

Prešli na stranu zločinu

Podľa sudcu Stieranku je šokujúce, že namiesto toho, aby proti zločinu bojovali, sami mali vytvoriť zločineckú skupinu. "Vychádzajúc z opisu konania obvinených (okrem xxxxxxxxx) uvedeného v skutkovej vete uznesenia o vznesení obvinenia vyplýva, že títo šokujúco namiesto boja proti zločinnosti „prešli na druhú stranu“ a sami mali zločineckú skupinu vytvoriť. Následne mali svoje konanie v rámci skupiny dlhodobo a pomerne pravidelne vzájomne koordinovať. Práve na túto ich už vžitú „vlastnosť“ tzv. kolektívneho uvažovania poukázal aj prokurátor v svojom návrhu," uvádza sudca v uznesení.

Práve z dôvodu, že podľa obvinenia bývalí topfunkcionári už v minulosti koordinovali svoju činnosť a marili rôzne vyšetrovania, sudca Stieranka je presvedčený, že by tak robili aj počas vlastného vyšetrovania. Práve preto si myslí, že väzba obvinených je v tomto prípade na mieste.

Norbert Bödör mal byť podľa vyšetrovateľov hlavou zločineckej skupiny Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Stieranka však do väzby nevzal Bernarda Slobodníka a policajta Ivana Bobockého. Obaja sa k skutkom priznali, prokurátor tak vzal svoj návrh na ich väzbu späť. Ostatní však svoju vinu popierajú a tak vo väzbe skončil aj bývalý šéf protikorupčnej jednotky NAKA Robert Krajmer, bývalý šéf odposluchov SIS Marián Zetocha, bývalý zástupca šéfa finančnej jednotky NAKA Milan Mihálik a bývalý riaditeľ ekonomického odboru ministerstva vnútra Martin Fleischer.

Gašpar o zásahu vedel

Podľa prokurátora, ale aj sudcu Rastislava Stieranku, bývalý policajný prezident o svojom zadržaní vedel. Práve preto prišiel deň predtým na Úrad špeciálnej prokuratúry a novinárom povedal, že bol podať trestné oznámenie. "Chystá sa kriminalizácia mojej osoby," povedali vtedy Gašpar. Na druhý deň asi o štvrtej ráno ho zadržala NAKA.

Tibor Gašpar podal deň pred svojím zadržaním trestné oznámenie pre kriminalizáciu jeho osoby Zdroj: TASR

„Toto jeho oznámenie nemožno vyhodnotiť inak ako demonštráciu toho, že vie o pripravovanej akcii voči nemu,” tvrdí prokurátor. Z toho, podľa neho, vyplýva, že Tibor Gašpar si výpoveď Bernarda Slobodníka, ktorý prišiel deň pred Gašparom na Úrad Špeciálnej prokuratúry, spojil rovno s ním.

"V tejto súvislosti sa vynára predovšetkým otázka, prečo si obvinený automaticky spojil výpoveď obvineného xxxxxxx (Bernarda Slobodníka, pozn. red.) v pozícii svedka na Úrade špeciálnej prokuratúry so svojou osobou, ak si bol, ako to verejne prezentoval, istý tým, že on sa nikdy nedopustil žiadnej nezákonnej činnosti. Jedinou možnou a logickou odpoveďou je, že obv. xxxxxxx (Tibor Gašpar, pozn. red.) sa obával práve toho, že obvinený môže mať informácie o jeho trestnej činnosti a preto urobil tzv. kontraopatrenie. Obdobný úskok v minulosti použil aj obv. xxxxxx (Norbert Bödör, pozn. red.) s ktorým je obvinený v rodinnom vzťahu," uvádza prokurátor.

Zaujatí vyšetrovatelia?

Podľa uznesenia sa obvinení sťažovali na to, že ich vyšetrujú ich bývalí podriadení a tým pádom sú zaujatí. Stieranka si to však nemyslí.

"Neobstojí všeobecná námietka, že v dôsledku takého postupu teraz vyšetrovanie voči bývalým čelným predstaviteľom Policajného zboru vedú ich bývalí služobne podriadení. Pri takom paušálnom nahliadaní na problematiku možnej zaujatosti by ľahko mohlo dôjsť k faktickej nemožnosti viesť riadne vyšetrovanie nielen voči bývalým riadiacim funkcionárom Policajného zboru. Z obdobných dôvodov by potom nemohol byť vykonávaný riadny dozor na vyšetrovaním trestných činov, ktoré by boli páchané tzv. vrcholnými prokurátormi, či rozhodovanie o trestných činoch, ktoré by boli páchané sudcami Najvyššieho súdu SR," konštatuje Stiernaka.

Rozhodovať o väzbe bude zrejme ešte Najvyšší súd, obvinení môžu podať sťažnosť.