KORONAVÍRUS Ľuďom sa končí karanténna z prvého kola testovania: Potrebujú doklad o prekonaní ochorenia

BRATISLAVA - V týchto dňoch sa končí domáca izolácia tým ľuďom, ktorí boli v prvom kole plošného testovania pozitívne testovaní antigénovým testom na ochorenie COVID-19. Povinnosť preukázať sa certifikátom s negatívnym výsledkom testu alebo potvrdením o výnimke platí v zmysle vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR do nedele (15. 11.) do 1.00 h. TASR na to upozornila hovorkyňa úradu Daša Račková.